Los concursos registrados en La Rioja crecen más del doble que la media nacional en el primer trimestre

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de La Rioja registraron durante el primer trimestre de 2026 un incremento del 14,5 por ciento en el número de concursos presentados respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que supera en 8,5 puntos porcentuales la media nacional, situada en el 6 por ciento. Así se desprende del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El aumento de los concursos se debe principalmente al crecimiento de los procedimientos promovidos por personas físicas no empresarias, que experimentaron una subida del 24,7 por ciento. Con este incremento, La Rioja se sitúa como el quinto territorio del país donde más aumentó este tipo de procedimientos, al pasar de 73 asuntos registrados en el primer trimestre de 2025 a 91 en el mismo periodo de 2026.

Por el contrario, los concursos de personas físicas empresarias descendieron un 83,3 por ciento, mientras que los correspondientes a personas jurídicas se redujeron un 25 por ciento. En términos relativos, la comunidad autónoma registró 29 concursos por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa entre las diez comunidades autónomas con mayor tasa de procedimientos concursales del país.

El resto de indicadores económicos analizados por el informe reflejan una evolución descendente en la litigiosidad asociada a situaciones de crisis económica. Así, los despidos registrados en los órganos judiciales riojanos disminuyeron un 4,5 por ciento, pasando de 178 a 170 asuntos. Esta evolución contrasta con la tendencia nacional, donde aumentaron un 3,5 por ciento.

No obstante, La Rioja continúa presentando una de las tasas más elevadas del país, con 86,7 despidos por cada 100.000 habitantes. También descendieron las reclamaciones de cantidad, que pasaron de 270 a 224 demandas, lo que supone una reducción del 17 por ciento, superior a la registrada a nivel nacional, situada en el 10,9 por ciento.

Especialmente significativo fue el descenso de los lanzamientos practicados, que se redujeron un 75,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Los derivados de ejecuciones hipotecarias pasaron de nueve a siete, mientras que los vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos descendieron de 36 a tan solo tres. Los procedimientos monitorios registraron igualmente una importante caída.

Durante el primer trimestre de 2026 ingresaron 1.241 asuntos frente a los 2.974 contabilizados un año antes, lo que representa un descenso del 58,3 por ciento, en línea con la tendencia nacional, que se situó en el 59,1 por ciento. Por último, en materia de ocupación ilegal de viviendas, los órganos judiciales riojanos registraron dos procedimientos durante los tres primeros meses del año, frente a ninguno en el mismo periodo de 2025.