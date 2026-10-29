Conde-Pumpido urge a avanzar más rápido en la regulación de los derechos de la vivienda porque la sociedad "lo necesita"

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en Logroño - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La regulación de los derechos relativos a la vivienda, especialmente entre la juventud, es para el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, una de las principales líneas de actuación en las que profundizar en estos momentos ya que, como ha considerado, "aunque se ha avanzado, la sociedad necesita que se haga de una forma más rápida".

Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones minutos antes de intervenir en la inauguración de las XXXII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional sobre política económica y social, como el derecho a la vivienda, que se celebra estos días en el Centro de la Cultura del Rioja de Logroño.

Unas jornadas en las que, entre otros asuntos, se abordarán temas de gran actualidad y relevancia jurídica, como los crecientes desafíos que representan el derecho a la vivienda y al medio ambiente, o sus principios rectores desde una perspectiva constitucional. Hablará el presidente del TC también de consolidar los principios rectores de la Constitución "como auténticos mandatos jurídicos y no meras declaraciones programáticas".

Tras expresar, en primer lugar, su solidaridad y apoyo, así como el de todo el TC, a las víctimas y familiares "del gravísimo accidente ferroviario" de Urda (Toledo), el presidente del TC ha indicado que estas jornadas se centrarán en la protección de los derechos fundamentales que son "la tutela de todos los ciudadanos que acuden al Tribunal Constitucional para que sus derechos y sus garantías sean protegidas".

Como ha defendido, hoy es un momento importante porque los letrados del Tribunal, "que son nuestros mejores colaboradores, estudian y trabajan sobre el desarrollo de los derechos fundamentales y sobre la tutela de los principios básicos de la economía y de la sociedad".

Esos principios, que están recogidos en la Constitución, evidentemente, "no constituyen propiamente derechos fundamentales, pero sí significan algo muy importante para los ciudadanos". Porque hablan, como ha indicado, "de la protección de los menores, la protección de las mujeres, de los seres más vulnerables y de todas aquellas personas que necesitan el reconocimiento de sus derechos". Sobre todo ello, ha afirmado, es en lo que "vamos a trabajar".

LA VIVIENDA

Para el presidente del TC, la vivienda es uno de los asuntos en los que "más hay que profundizar en estos momentos". Como ha reconocido, en el último año se han estudiado varios recursos relativos a este asunto porque la mayor parte de los jóvenes y de la sociedad "está preocupada sobre la regulación de estos derechos".

De ese trabajo, reflexiona, "depende la confianza de los ciudadanos al TC, si no ven garantizadas sus expectativas desde el punto de vista social, entonces, el TC perderá su legitimidad".

En este punto, prosigue, "no hablo de abstracciones, hablo de familias que no pueden pagar el alquiler, la hipoteca, de jóvenes que no pueden emanciparse... nosotros debemos servir la realidad desde el único lugar que nos corresponde, definir la Constitución como norma".

Aunque como ha reconocido, las políticas de vivienda son "muy complejas" por su "entramado" en el que está presente el derecho a la propiedad, "que hay que respetar", el derecho a la propiedad, a la libertad, a al autonomía local, al reparto de competencias... "todo ello hay que integrarlo en un debate que no es fácil".

"A veces se simplifica y no es fácil llegar a conclusiones". Aún así, insiste, "lo importante es decidir, resolver y no perderse en la discusión, llegar al frente para tomar una decisión que en sí misma es difícil".

Durante las jornadas también se abordarán otros problemas como pueden ser el medioambiente, los menores o los derechos de la mujer.

Porque aunque como ha reconocido "se está avanzando mucho en estos derechos, evidentemente la sociedad necesita que se avance más rápidamente porque hay sobre todo muchos jóvenes que todavía no encuentran la posibilidad de salir adelante desde el punto de vista económico y social y nosotros desde el punto de vista de sus derechos tenemos que apoyarles".

LAS JORNADAS

La Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional (ALTC) celebrará los días 29 y 30 de octubre sus XXXII Jornadas bajo el título 'Principios rectores de la política económica y social'. Las Jornadas contarán con la asistencia de otras autoridades notorias como la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán Huertas, y otros representantes regionales y locales.

Con más de 100 asistentes entre letrados, magistrados y otros juristas de reconocido prestigio, las Jornadas tienen como principal objetivo contribuir al mejor conocimiento de la Constitución Española, la jurisprudencia constitucional y el desarrollo de los principios y valores que la sustentan.

Aparte del programa académico, los asistentes disfrutarán de numerosas actividades culturales que ponen en valor el patrimonio y el entorno de Logroño, como una ruta guiada por el centro histórico o una visita a su Concatedral.

La organización de las XXXII Jornadas cuenta con la inestimable colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño. La ciudad fue elegida en la última asamblea general como sede de las Jornadas por su excelente gestión, que combina seguridad y comodidad. La mezcla de patrimonio, cultura y naturaleza que ofrece Logroño garantizan un marco único para el desarrollo de estas jornadas.