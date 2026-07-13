Condenado el Ayuntamiento de Logroño a destinar más de 4 millones a UNESPA para mejorar el servicio de bomberos

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LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicto UGT de La Rioja ha dado a conocer este lunes una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja "que da la razón a los bomberos del Ayuntamiento de Logroño y a UGT Servicios Públicos La Rioja".

Sentencia, añaden en un comunicado, que "ya es firme, y el juzgado ha notificado al Ayuntamiento la firmeza de la resolución y le ha requerido para que, en el plazo de diez días, dé cumplimiento íntegro al fallo judicial".

La resolución "condena expresamente a la Administración local a destinar los fondos procedentes de las contribuciones especiales de UNESPA al establecimiento y ampliación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, adquiriendo los medios materiales que resultan necesarios".

"Los fondos afectados por este pronunciamiento judicial, correspondientes a las anualidades comprendidas entre 2021 y la actualidad, superan ya los 4,3 millones de euros", apuntan desde la central sindical.

Detallan que "el Ayuntamiento de Logroño ingresó por contribuciones especiales de UNESPA 665.357,95 euros en 2021; 711.285,88 euros en 2022; 728.508,68 euros en 2023 y 761.645,23 euros en 2024, lo que supone un total de 2.866.797,74 euros".

A esta cantidad "deberán sumarse los importes correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026, cuya cuantía exacta deberá determinarse durante la ejecución de sentencia mediante la correspondiente información de la Intervención Municipal, aunque en ningún caso será inferior a la recaudada en 2024".

En consecuencia, concluyen desde el sindicato que "el importe que el Ayuntamiento deberá destinar a su finalidad legal supera ya los 4.366.797 euros".

UGT destaca que "la sentencia pone fin a años de utilización de estos fondos para fines distintos de los previstos legalmente y recuerda que las contribuciones UNESPA sólo pueden destinarse a la mejora del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento mediante la adquisición de los medios materiales necesarios".

"La situación actual del servicio demuestra las consecuencias de no haber destinado estos fondos a su finalidad. De las tres autoescalas con las que cuenta actualmente el Servicio de Bomberos, únicamente una se encuentra plenamente operativa; otra permanece fuera de servicio desde hace meses y la tercera presenta averías frecuentes debido a su antigüedad", aseguran.

Asimismo, "el parque carece de una autoescala de reducidas dimensiones que permita intervenir con garantías en las calles estrechas del casco antiguo de Logroño o en municipios de La Rioja a los que presta servicio el Ayuntamiento", reseñanado que "la adquisición de un vehículo de estas características supondría una inversión aproximada de 700.000 euros".

A ello se suma que "únicamente existe un vehículo de salvamento, con bastantes años de servicio, lo que impide atender simultáneamente accidentes de tráfico con varios vehículos implicados o realizar varios rescates al mismo tiempo, un vehículo así tiene un coste aproximado de 350.000 euros".

UGT denuncia igualmente que "el servicio no dispone de capacidad material suficiente para afrontar con garantías accidentes relacionados con mercancías peligrosas o rescates de personas atrapadas en derrumbes de edificaciones, carencias que podrían corregirse mediante la correcta utilización de los fondos procedentes de UNESPA".

REGLAMENTO.

Además de esta obligación económica, "la sentencia firme condena al Ayuntamiento de Logroño a elaborar y aprobar el Reglamento Interno de Guardias Localizadas, un compromiso adquirido en el año 2020 y que continúa pendiente de desarrollo".

"La ausencia de esta regulación -dicen desde UGT- está provocando la aplicación de criterios arbitrarios por parte de la Administración en la organización de las guardias localizadas, con consecuencias directas sobre las condiciones laborales de la plantilla y sobre los derechos de conciliación de los trabajadores".

La tercera obligación impuesta por la sentencia "es la elaboración y aprobación del Plan de Parque", apuntando que "el acuerdo específico suscrito con la representación de los trabajadores establecía que este documento debía haberse desarrollado e implantado antes del 1 de enero de 2021, algo que más de cinco años después continúa sin producirse".

Para UGT, "la inexistencia del Plan de Parque ha provocado una falta absoluta de planificación del servicio".

Así, "actualmente existen únicamente 62 bomberos operativos, trece menos de los previstos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, iIncluso si se cubrieran la totalidad de las plazas, la plantilla alcanzaría únicamente los 75 efectivos".

Una cifra que UGT considera "claramente insuficiente para un servicio de bomberos de las características de Logroño, donde serían necesarios alrededor de 90 bomberos".

A esta insuficiencia de efectivos "se añade un incremento muy importante de la actividad del servicio: en los últimos cinco años las intervenciones han pasado de situarse entre las 1.200 y las 1.400 actuaciones anuales a alcanzar entre 1.800 y 1.900 intervenciones cada año, sin que la plantilla haya aumentado proporcionalmente para responder a ese incremento de la demanda".

Como consecuencia, "se están produciendo retrasos en los tiempos de intervención y actuaciones bajo los mínimos de personal establecidos, lo que supone una importante merma de la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y un incremento del riesgo laboral para los bomberos".

UGT Servicios Públicos La Rioja subraya que, "mientras los bomberos están cumpliendo con los compromisos adquiridos y garantizando la atención a la ciudadanía gracias a su esfuerzo, profesionalidad y buena voluntad, es la administración quien no está cumpliendo con las obligaciones asumidas".