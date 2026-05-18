Condenados dos acusados por tráfico de drogas a penas que suman 10 años de prisión

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia de La Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a dos acusados por un delito de tráfico de drogas a penas de 6 y 4 años de cárcel respectivamente tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Además de las penas privativas de libertad, los acusados deberán abonar multas por importe de 129.343 euros y 8.000 euros, respectivamente.

Los hechos se remontan a 2024 cuando la Guardia Civil inició una investigación en Calahorra tras recibir una denuncia sobre un posible punto de distribución de sustancias estupefacientes. Las pesquisas permitieron identificar a dos hombres que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas.

Según la investigación, uno de ellos distribuía pequeñas cantidades de sustancia a consumidores habituales, mientras que el otro se encargaba de suministrarle el material ilícito y almacenarlo en distintos inmuebles de la localidad. Durante la vigilancia policial se comprobó la frecuente presencia de consumidores en los domicilios investigados y se intervino a un comprador que acababa de adquirir más de 50 gramos de speed.

Posteriormente, tras obtener autorización judicial, se practicaron varios registros en viviendas, locales y almacenes utilizados por los investigados. En ellos se localizaron importantes cantidades de anfetamina, cocaína, cannabis, MDMA y LSD, además de dinero en efectivo, básculas de precisión, material para preparar dosis y anotaciones relacionadas con la actividad de tráfico.

La Fiscalía considera que los acusados actuaban de forma coordinada en una actividad continuada de distribución de sustancias estupefacientes en Calahorra.