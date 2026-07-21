La Conferencia Sectorial de Energía aprueba el reparto de 368 millones para climatizar hospitales y colegios

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la Conferencia Sectorial de Energía - MITECO

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para repartir 368 millones de euros a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Reunida este martes con formato telemático, ha estado presidida por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, contando con la participación de comunidades y ciudades autónomas, informó el Ministerio.

En concreto, ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias.

Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

INCLUIR LA TEMPERATURA ENTRE LOS CRITERIOS.

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Ministerio se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

En concreto, el reparto de los 168 millones de euros del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del "Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024" del Ministerio de Sanidad, tendrá a la Cataluña (29,66 millones de euros) como la principal perceptora de las ayudas, por delante de Andalucía (22,089 millones de euros), Castilla y León (18,829 millones de euros) y Madrid (16,455 millones de euros).

En lo que se refiere al reparto de los 200 millones de euros del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, Andalucía (38,556 millones de euros) recibirá el mayor importe de las ayudas, por delante de Cataluña (33,498 millones de euros) y Madrid (17,54 millones de euros).

AUMENTAN UN 52% LAS POSICIONES PARA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.

Por otra parte, en el ámbito de la redes e infraestructuras eléctricas, el secretario de Estado de Energía reveló que tras estudiar más de 2.500 alegaciones a la propuesta de Planificación con horizonte 2030 -cinco veces más que en la anterior Planificación con horizonte 2026- se han incrementado las inversiones previstas para atender más solicitudes de acceso y acelerar el proceso de electrificación de la economía.

Así, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52%, y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12%.

Igualmente, suben un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación.

Groizard también ha apuntado que el próximo Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad prevé que las distribuidoras presenten una adenda a sus planes para 2027, al objeto de que los gobiernos regionales puedan conocerlos e informar sobre ellos.