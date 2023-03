Conferencias, talleres, debates o la presentación en primicia de un proyecto musical en San Patricio 2023 en la UR

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La festividad de San Patricio 2023 se celebra en la Universidad de La Rioja de marzo a septiembre con el VI International Seminar on Saint Patrick's Day 2023, que ofrece conferencias, talleres, debates, conciertos y la presentación en primicia un proyecto musical de Breanndán Ó Beaglaoich.

El Centre of Irish Studies Banna/Bond (EFACIS) de la Universidad de La Rioja organiza el VI International Seminar in Irish Studies (Irish Itinerary 2023): Elements of Aesthetics in Constructing Form and Identity con el que, un año más, celebra la festividad de San Patricio, patrón de Irlanda.

Dirigido a estudiantes y profesores de la Universidad de La Rioja, así como al público en general, la actividad se desarrollará en inglés, y ofrece un programa cultural y académico variado en torno a la novela, el teatro, la música y los cortometrajes musicales irlandeses.

Por un lado, las actividades literarias se centrarán en los distintos elementos estéticos y sensibilidades como la nueva novela de formación irlandesa, el silencio, la otredad o el Dandismo en la literatura como formas de auto-representación, formación and presentación.

Por otro lado, las actividades musicales constarán de un concierto de música irlandesa y la proyección en primicia de un proyecto audiovisual basado en nuevas lecturas e interpretaciones de la célebre Cantiga I 'Ondas do mar de Vigo', del trovador gallego Martín Codax (s. XIII).

El seminario se inaugura el martes 14 de marzo con la intervención de la académica M. Amor Barros del Río, de la Universidad de Burgos, sobre la novela 'Normal People' de la autora irlandesa Sally Rooney, convertida en una serie de gran éxito. La profesora Maite Escudero Alías, de la Universidad de Zaragoza, impartirá otra charla sobre la obra de la escritora irlandesa Claire Keegan, donde hablará de la estética del silencio y de la otredad.

Durante la tarde se llevará a cabo una actuación multilingüe con las voces e instrumentos a cargo de la cantante de origen checo/español Katerina García y el irlandés Pádraig Ó Liatháin, quienes llevarán a su audiencia de viaje a través de canciones de múltiples tradiciones, géneros y formas.

Acto seguido, la revista científica de estudios irlandeses Irish Studies Review ofrecerá una recepción gratuita a todos los asistentes de la mano de su editor, el catedrático Neil Sammells de la Universidad de Bath Spa (Reino Unido).

El miércoles 15 de marzo por la mañana, el profesor Neil Sammells ofrece una conferencia sobre una actitud contemporánea llamada Dandismo, una sensibilidad que se cristaliza muy claramente en la figura del Dandi y su influencia en el 'Cool' de raza negra en la cultura contemporánea.

A continuación, se presentará por primera vez el proyecto audiovisual Cantiga I/Tonnta Farraigí Vigo. Mediante esta nueva representación, se establecerá un diálogo intercultural e interlingüístico entre el texto original del trovador gallego Martín Codax y su traducción al irlandés, de la pluma de Breanndán Ó Beaglaoich, una de las personalidades más destacadas de la música tradicional irlandesa y el cante sean-nós del Gaeltacht de Corca Dhuibhne (Península de Dingle, Condado de Kerry).

El proyecto ha contado con la participación del cantante y multiinstrumentalista Liam Ó Maonlaí (The Hothouse Flowers) y la cantante Katerina García, y ha sido realizado por la cineasta Jaro Waldeck (www.jarowaldeck.com). Cantiga I/Tonnta Farraigí Vigo es un homenaje al poeta, navegante y constructor de barcas tradicionales naomhóg, Dómhnall Mac an tSíthigh (1951-2017).

La actividad se clausura el 29 de septiembre con la visita de la profesora Monica Pearl de la Universidad de Manchester, con una conferencia-taller sobre el activismo en torno al SIDA y su representación cultural, las mujeres y el SIDA, los movimientos de protesta y la justicia social.

El VI International Seminar in Irish Studies (Irish Itinerary 2023): Elements of Aesthetics in Constructing Form and Identity está organizado por Melania Terrazas Gallego, profesora del Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja, miembro del grupo de investigación GRID y directora del Centre of Irish Studies Banna/Bond (EFACIS-European Federation of Associations and Centres of Irish Studies).

El Centre of Irish Studies Banna/Bond fundado en 2017 está formado también por las universidades de Burgos, Deusto y Zaragoza y asociado a The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), entidad creada con el fin de impulsar los Estudios Irlandeses en las universidades del norte-centro de España y de estrechar los lazos entre estas regiones, la Embajada de Irlanda en España y la República de Irlanda.