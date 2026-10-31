Confirman el fallecimiento de la mujer riojana de 40 años desaparecida en el accidente ferroviario de Urda

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Toledo

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España).
Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press
Europa Press La Rioja
Actualizado: sábado, 31 octubre 2026 12:39
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    LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz de la familia, Jon Zabala, ha confirmado el fallecimiento de la mujer riojana de 40 años, Mercedes I., que se encontraba desaparecida desde el miércoles pasado cuando se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo). La noticia se la dieron pasadas la una de la mañana de este sábado.

   Zabala, abogado y primo de la fallecida, ha querido agradecer "en estos momentos duros, el trato dispensado a la familia -que se encuentra en Toledo- tanto por Guardia Civil, Cruz Roja, el resto de recursos de emergencia, así como del Arzobispado y de Cáritas".

   El miércoles la Guardia Civil informó que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja recibió una comparecencia en relación a la desaparición de una mujer, vinculada al accidente ferroviario en Urda (Toledo).

   Como consecuencia de dicha comparecencia, se adoptaron las diligencias investigadoras oportunas y se tomaron muestras de ADN, que fueron remitidas al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

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