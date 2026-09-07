CONGDCAR avisa de que "menos recursos y más restricciones ponen en peligro el trabajo de las ONG en todo el mundo"

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LOGROÑO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONGD de La Rioja (CONGDCAR), con motivo del Día de las Personas Cooperantes, que se celebra este 8 de septiembre, quiere reconocer el trabajo de quienes desarrollan su labor en distintos lugares del mundo, acompañando a comunidades, organizaciones locales y personas defensoras de los derechos humanos en contextos marcados por los conflictos, las desigualdades, las emergencias y el retroceso de derechos.

La realidad internacional hace que esta labor sea cada vez más necesaria, pero también más compleja y, en algunos contextos, más peligrosa.

El cierre progresivo del espacio para la participación de la sociedad civil, el avance de políticas y discursos contrarios a la cooperación y la drástica caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) -más del 30% entre 2024 y 2025- están agravando esta situación.

En un contexto mundial marcado por múltiples crisis, estos factores ponen en riesgo el trabajo y la seguridad de las personas cooperantes y del personal local, así como los derechos de las comunidades con las que trabajan cuyo bienestar y supervivencia dependen, en muchos casos, del apoyo de la cooperación internacional.

Las consecuencias de este contexto afectan directamente a las personas cooperantes. Según el último informe sobre incidentes de seguridad de organizaciones de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo estatal, el 14 % de los incidentes registrados tiene su origen en abusos de poder relacionados con el cierre del espacio cívico en los países donde trabajan las organizaciones.

Para la CONGDCAR, esta realidad debe llevar a reforzar las medidas de protección y las garantías para quienes desarrollan su trabajo en estos contextos. Por otro lado, la cooperación no puede depender únicamente de la respuesta ante situaciones de emergencia. Es imprescindible un trabajo a largo plazo para abordar también las causas estructurales de las desigualdades, los conflictos y las vulneraciones de derechos.

UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE TAMBIÉN SE CONSTRUYE DESDE LA RIOJA

Ante este escenario, la cooperación descentralizada -aquella que se realiza desde las comunidades autónomas- adquiere una especial relevancia. La Rioja cuenta con casi cuatro décadas de compromiso con la cooperación para el desarrollo.

De hecho, en los últimos meses el Parlamento de La Rioja ha aprobado de forma mayoritaria una Proposición No de Ley para actualizar la Ley de Cooperación para el Desarrollo de La Rioja, vigente desde 2002; y ha reforzado el compromiso de alcanzar el 0,7 % del presupuesto autonómico -que actualmente se encuentra en el 0,26%-, una meta adoptada por Naciones Unidas y recogida tanto en la legislación como en el V Plan Director de la Cooperación de la región. Ahora es el momento de que estos compromisos se traduzcan en avances concretos.

POR UNA COOPERACIÓN INTEGRAL Y CON GARANTÍAS

Para que la labor de las personas cooperantes pueda desarrollarse con garantías, la CONGDCAR reclama a las administraciones públicas:

Garantizar una financiación pública suficiente, estable y ambiciosa para la cooperación internacional.

Proteger a las personas cooperantes y a las organizaciones de la sociedad civil, garantizando un entorno seguro y favorable para su trabajo.

Entre otras medidas, es fundamental aplicar el Estatuto de las Personas Cooperantes.

Defender la participación y la libertad de actuación de la sociedad civil, frente a las crecientes restricciones y discursos que cuestionan su labor.

Impulsar una cooperación integral y de largo plazo, que combine desarrollo, paz y acción humanitaria y aborde las causas de las desigualdades y las crisis.

Situar los derechos humanos y la solidaridad internacional en el centro de las políticas públicas, especialmente en un contexto global marcado por múltiples crisis.