Congreso Europeo de EAPN España lleva a Logroño el debate sobre aplicación de la primera Estrategia EU contra la Pobreza

Congreso Europeo de EAPN España en Logroño - EAPN

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) -en colaboración con su red territorial EAPN La Rioja y Ayuntamiento de Logroño-, ha organizado los días 25 y 26 de junio en la capital riojana su VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social.

El evento se ha celebrado en un momento clave para las políticas sociales europeas, con procesos legislativos abiertos como la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual, el desarrollo del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y unas semanas después de presentarse la primera Estrategia Europea contra la Pobreza. De hecho, la Estrategia -impulsada por la Comisión Europea-, ha constituido una reivindicación histórica de EAPN y de la sociedad civil, imprescindible para abordar las altas y constantes cifras de pobreza y exclusión en la UE, que alcanzan a 92,7 millones de personas, según Eurostat.

Cerca de ciento treinta personas, entre formato online y presencial, y una veintena de ponentes expertos han podido debatir en torno a los retos de la Estrategia y su implementación territorial, situando Logroño como uno de los primeros espacios europeos de reflexión sobre cómo financiar y aplicar la actual agenda social de la UE.

En la sesión inaugural han participado Silvia Andrés, presidenta de EAPN La Rioja, Marta Gómez, directora general de Servicios sociales e Instituto de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, y Conrado Escobar, alcalde de Logroño.

La presidenta de EAPN La Rioja recordó la importancia de "trabajar de la mano con las entidades sociales" para conseguir "una Europa, un país y una comunidad autónoma como La Rioja más justos e inclusivos". En su intervención, Marta Gómez reconoció que luchar contra la pobreza "exige una mirada amplia y una respuesta integral", recordando el "compromiso" del Gobierno riojano de "fortalecer las políticas sociales".

Por su parte, Patricia Bezunartea reconocía la oportunidad de la nueva Estrategia Europea, y apelaba a "luchar" y a "reivindicar que sea la mejor Estrategia posible". "En estos tiempos en los que hay algunas amenazas en el horizonte, tenemos que volver a poner en el centro a las personas y sus necesidades", añadía la directora general del Ministerio de Derechos Sociales.

En su turno, Carlos Susías señaló la importancia de acompañar la Estrategia con políticas efectivas de vivienda y empleo digno y de contar con una financiación suficiente. En este sentido, apeló a la participación y el compromiso de los gobiernos estatales y regionales: "Necesitamos que los territorios tengan la capacidad de decisión sobre los fondos europeos porque es en los territorios donde se conoce la realidad social".

Por último, Conrado Escobar valoró la celebración de eventos como el VII Congreso Europeo de EAPN -ES: "En un momento política y geopolíticamente complicado es muy importante encontrar espacios para la reflexión de lo que es realmente de calado", en referencia a la "causa humana" y a los "derechos sociales". A su vez, el alcalde de Logroño recordaba el papel clave de los ayuntamientos en la aplicación de políticas sociales: "somos la Administración más cercana a la problemática social y la que permite que pongamos cara y ojos, nombre y apellidos a las dificultades sociales".

Tras la bienvenida institucional, la tarde del jueves se llevó a cabo el diálogo introductorio 'Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, hacia un enfoque integral para garantizar derechos e inclusión social', con las intervenciones de Emma Juaneda, catedrática de la Universidad de La Rioja y directora de la Cátedra de Economía Social y Solidaria, Valeria Spazzoli, asistente de políticas de la Dirección General de Derechos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Marie-Amah Kouadio, responsable de Incidencia Política de EAPN Europa y Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

FINANCIAR LA ESTRATEGIA Y LLEVARLA A LOS TERRITORIOS

La segunda jornada celebrada el viernes ha puesto el foco en los diferentes procesos de articulación entre las estrategias europeas, estatales, autonómicas y locales; la financiación de las políticas sociales; el acceso efectivo a derechos fundamentales como la vivienda, el empleo, los ingresos mínimos o los servicios sociales; y el papel de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

En este sentido, la primera mesa ha analizado los retos y oportunidades del nuevo Marco Financiero Europeo 2028-2034, con la moderación de Lola Martínez, editora de Igualdad de RNE, y las intervenciones de Ángel María García, subdirector General de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid, Eduardo Gómez, consejero económico de la Representación de la Comisión Europea en España, Maria Tussy-Flores, directora de Programas Europeos de la Fundación ONCE, y Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos y Alianzas de EAPN-ES.

El cierre del Congreso ha dejado espacio para trabajar sobre el alcance territorial de las políticas europeas contra la pobreza. El último panel, moderado por Lola Martínez, ha contado con las apotaciones de Sali Guntín, coordinadora del Grupo de Fondos Europeos de EAPN-ES, Marta Cid, vocal de la Comisión Permanente de EAPN-ES, Joaquín Corcobado, jefe de Área de Políticas Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y Patricia Sáinz, concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño.

UNA ESTRATEGIA CLAVE PERO CON MARGEN DE MEJORA

Para EAPN, la primera Estrategia Europea contra la Pobreza ha supuesto un avance histórico, pero su éxito dependerá de que se traduzca en políticas concretas, financiación suficiente y compromisos vinculantes para los Estados miembros.

Desde la Red, destacan la incorporación de algunas de sus propuestas, como el reconocimiento de que la pobreza afecta a las personas a lo largo de todo el ciclo vital; situar la prevención como un componente clave para su erradicación; contar en su desarrollo con la participación de personas con experiencia en pobreza; y la necesidad de instar a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales y regionales contra la pobreza.

Pese a la importancia de la medida, desde la EAPN denuncian también ausencias de calado que deben ser incorporadas para su correcta aplicación, como la falta de una hoja de ruta clara hacia la erradicación de la pobreza y un abordaje insuficiente de las causas. Además, la Estrategia no afronta las limitaciones de los actuales sistemas de protección social, un pilar fundamental de cualquier política de lucha contra la pobreza y la inclusión social.

En este contexto, y en un momento especialmente relevante para el futuro de las políticas sociales europeas, el Congreso se ha configurado como un espacio de reflexión y diálogo sobre los instrumentos y mecanismos necesarios para reforzar la cohesión social en la UE, combatir la pobreza y garantizar los derechos de todas las personas.