La consejera de Agricultura, comprometida a trabajar con la DOP Peras de Rincón para avanzar hacia nuevos mercados

Archivo - Recolección de peras de Rincón de Soto - DOP PERAS DE RINCÓN DE SOTO - Archivo

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la DOP Peras de Rincón de Soto, Eduardo Beltrán, donde ha manifestado su intención de "continuar trabajando juntos", con el "impulso de la nueva presidencia y con el objetivo común de poder avanzar hacia nuevos mercados y superar juntos los retos de futuro".

Manzanos, que ha realizado estas declaraciones minutos antes del encuentro mantenido con responsables de la DOP Peras de Rincón de Soto, ha destacado "la calidad del cultivo y de la pera conferencia", así como la importancia de que "su calidad sea reconocida a nivel mundial".

A este respecto, ha agradecido el trabajo que realiza su Consejo Regulador "para que tengamos un producto que es un emblema y símbolo de la excelencia de los productos agroalimentarios de nuestra Comunidad Autónoma".

"SUPERARLO JUNTOS"

El objetivo de la reunión ha sido analizar las nuevas necesidades "para intentar que todas las dificultades que puedan venir las podamos superar juntos", así como "marcar esa hoja de ruta para que durante los próximos meses la pera continúe su andadura, mantener los convenios de colaboración y encuentros de trabajo continuos con ese ánimo de que la pera siga siendo emblema de calidad y de salud", ha destacado Manzanos.

Además, la consejera de Agricultura ha avanzado que "con la nueva junta directiva, que conoce bien el sector, tanto desde la parte comercializadora como de la parte agrícola, continuaremos defendiendo nuestro producto y sintiendo orgullo de lo que es la pera de Rincón de Soto, un producto único y que vamos a seguir apoyando de forma decidida".

Por su parte, el nuevo presidente de la DOP Peras de Rincón de Soto, Eduardo Beltrán ha manifestado su "ilusión y ganas por trabajar por la denominación, por seguir fortaleciéndola", ya que se trata de "una denominación con muchos años de buen trabajo, cuyo mejor reflejo es ese producto tan especial, que tiene una valoración altísima en todos los mercados a nivel nacional, incluso también fuera de nuestro país, y que el consumidor valora".

En este sentido, ha incidido, "nuestro propósito es seguir trabajando para fortalecer el producto, ayudar a la producción, para que tengamos las mejores condiciones posibles, y también en la parte de promoción, que es fundamental para seguir posicionando el producto en el sitio privilegio en el que está y que es un lugar que nos llena de orgullo a todos".

En este encuentro han participado también la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y el vicepresidente de la DOP Peras de Rincón, José Ignacio Gurría.