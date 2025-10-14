La consejera de Salud advierte de que "si no hay profesionales no hay plan de contingencia posible"

La consejera María Martín comparece en el Parlamento de La Rioja ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales, acompañada de su equipo, para presentar el proyecto de Presupuestos para 2026 de su departamento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha advertido hoy, en una comparecencia parlamentaria, de que "si no hay profesionales no hay plan de contingencia posible".

Martín ha asegurado que estamos ante una "emergencia nacional" por la "escasez de profesionales", calificándolo como la "principal preocupacion" tanto en el ámbitos sanitario como en el social.

"En La Rioja estamos intentando ponerle remedio dentro de nuestras competencias", ha asegurado señalando tanto el capítulo uno de los presupuestos del SERIS, que contiene "302 millones de euros para el personal" de Salud como la futura Facultad de Medicina.

El capítulo de personal del Servicio Riojano de Salud, ha indicado, aumenta un 6,78 por ciento, con once millones más, hasta superar los 302 millones de euros "destinados a los profesionales de las veinte zonas básicas de salud, el Centro de Salud Mental de Albelda, el Hospital Universitario de Calahorra y el Hospital Universitario San Pedro".

La consejera ha destacado, entre los hitos de la Consejería de Salud, "seguir avanzando en el fortalecimiento del Hospital de Calahorra, plenamente integrado en el SERIS, con 2,5 millones de euros para ampliar consultas y renovar equipamiento de diagnóstico por imagen de alta tecnología".

También, la ampliación del Hospital San Pedro, que se iniciará en 2026 con las obras del nuevo Centro de Especialidades 'Adoración Sáenz' y la ampliación del Servicio de Urgencias, que comenzarán el próximo año.

También ha puesto el acento en el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental y Emocional de La Rioja, con más de 37 millones de euros destinados a la prevención, promoción y atención de la salud mental de los riojanos.

Martín ha recalcado que "la salud mental y emocional es uno de los grandes compromisos de esta legislatura, y la prioridad más humana de todas las políticas públicas".

En este sentido, en el año 2026 se abrirá la nueva sede de atención infanto-juvenil y se consolidarán los programas 'Saludablemente', 'Neres', Patología Dual y 'ConectaSuic' para prevención del suicidio.

El presupuesto destinado a dependencia, discapacidad y mayores asciende a 106 millones de euros, con hitos destacados por Martín como doscientas nuevas plazas de residencias.

También, la construcción, equipamiento y reforma de los centros de Arnedo, Calahorra, Lardero, Ezcaray, Aldeanueva, Baños, o la residencia de ASPACE.

Un "aumento histórico del precio por plaza, entre 32 y 55 por ciento más en centros de día y 23 y cincuenta por ciento más en residencias; incremento de la ayuda a domicilio (de 17,50 a 19 euro/hora) y ampliación de la teleasistencia a 5.460 personas", ha indicado.

Martín ha señalado que el presupuesto total de la comunidad asciende a 2.118,60 millones de euros, de los que 1.321,18 se destinan a gasto social, "172,71 millones más que al inicio de la legislatura, lo que supone un aumento del 15,03 por ciento".

"Invertimos más que nunca en las personas, porque creemos en un modelo que cura, cuida y acompaña. La salud cura, los servicios sociales cuidan y la igualdad protege: esa es la esencia de este Gobierno", ha defendido Martín.

Ha agradecido el trabajo de todos los equipos que integran la Consejería: "Un esfuerzo conjunto que refuerza la cohesión social de La Rioja y que nos permite mirar al futuro con confianza y con esperanza, ha dicho".