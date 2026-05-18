El consejero de Cultura recibe a una delegación de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua

El consejero de Cultura recibe a una delegación de la Comisión Permanente de la Asociación ASALE - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y vicepresidente de la Fundación San Millán de la Cogolla, José Luis Pérez Pastor, y la coordinadora general de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, han recibido, en Logroño, a los vocales de la Comisión Permanente 2026 de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Han recibido a Limpia Concepción Esteche, de la Academia Paraguaya de la Lengua Española; Rita Evelin Díaz Blanco, de la Academia Dominicana de la Lengua; y Alba María Paz Soldán, de la Academia Boliviana de la Lengua; acompañados por el secretario general de la Asociación y patrono de la Fundación San Millán de la Cogolla, Francisco Javier Pérez.

El acto se encuadra en la visita anual que ASALE realiza a Cilengua para celebrar una de sus reuniones de trabajo y conocer también los proyectos que desarrolla la institución riojana.

Un encuentro enmarcado dentro de la cooperación que la Fundación San Millán de la Cogolla-Cilengua y ASALE llevan a cabo para desarrollar actividades en torno al español, tanto la celebración de reuniones y congresos como la publicación de obras.

Asimismo, la Comisión Permanente -órgano que articula el trabajo de las 23 academias de la lengua española- ha programado una reunión interna de trabajo en la que realizará una evaluación de las tareas de investigación que la Comisión ha llevado a cabo en los últimos meses.

Las sesiones de trabajo de la Comisión se han centrado fundamentalmente en la revisión del Diccionario de americanismos del léxico de cada uno de sus países, con el propósito de avanzar en los trabajos para la segunda edición del diccionario.

Asimismo, las vocales de la Comisión Permanente han analizado sus propuestas de autores para la colección Clásicos ASALE y durante esta reunión en San Millán de la Cogolla cerrarán la selección de los textos que se editarán para la citada colección. La visita a La Rioja, que ha incluido también un recorrido por el monasterio de Yuso, busca reafirmar la asentada relación que las academias de la lengua han tenido y tienen con esta importante institución riojana.

LA FUNDACIÓN SAN MILLÁN Y LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA

La Asociación de Academias de la Lengua Española,creada en México en 1951, agrupa a las veintitrés corporaciones de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial.

La estrecha relación entre la Fundación San Millán y las academias de la lengua viene de lejos. Tanto el presidente de ASALE, el director de la Real Academia Española, como su secretario general pertenecen a su patronato desde que la Fundación se constituyera en 1998.

Entre los frutos de esta colaboración figura la celebración de diferentes reuniones de trabajo en San Millán de la Cogolla, como el Encuentro de academias de la lengua española, organizado en octubre de 1999; las jornadas 'En torno al Diccionario histórico de la lengua española' en abril de 2002; la sesión plenaria de la Asociación de Academias de la Lengua y de la Real Academia Española para la aprobación del Diccionario panhispánico de dudas, en octubre de 2004; la reunión de la Comisión Interacadémica de la Asociación de Academias de la Lengua Española para la aprobación de la nueva edición de la Ortografía de la lengua española, en noviembre de 2010.

Además, desde que en 2005 se creara el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua) en San Millán de la Cogolla, su Instituto Historia de la Lengua, con el trabajo de dos investigadores durante una década, ha caminado codo con codo con la RAE en la construcción del Diccionario histórico de la lengua española, un diccionario nativo digital y ahora impreso que analiza la historia del léxico atendiendo a los vínculos etimológicos, morfológicos y semánticos que enlazan las palabras. Del mismo modo, Cilengua ha suscrito desde 2015 varios convenios con la RAE para la redacción de este DHLE.

A esto se suma, el proyecto científico sobre los orígenes del español, Edición crítico-filológica de las Glosas Emilianenses y Silenses (distribuida en cuatro volúmenes, del que se ha lanzado el primero de ellos), en el que participa la Real Academia Española.