El Consejo Regulador incorpora la información de Rioja Alta y Rioja Alavesa a la aplicación para viticultores

Archivo - Uvas en un viñedo de Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja ha completado una nueva fase de implantación de la plataforma digital para viticultores con la incorporación de la información correspondiente a los viñedos situados en Rioja Alta y Rioja Alavesa, que ya se encuentra disponible para su consulta en la versión web de la plataforma -y que estará disponible próximamente como aplicación ('app').

Tras la puesta en marcha inicial del servicio con los datos referentes a Rioja Oriental, los titulares de parcelas de las otras dos zonas pueden acceder desde hoy a la información actualizada sobre sus viñedos y consultar la estimación de producción, así como el resto de datos técnicos disponibles en la herramienta.

Desde los Servicios Técnicos del Consejo Regulador recuerdan que, conforme a la información reflejada en la plataforma, los titulares de viñedos de Rioja Alta y Rioja Alavesa podrán intervenir y adoptar las medidas que consideren oportunas para ajustarse a las normas de campaña aprobadas hasta el próximo 23 de agosto.

Como ya se anunció con la puesta en marcha de esta nueva herramienta digital, cualquier actuación por parte de los Servicios Técnicos del Consejo Regulador se llevará a cabo a partir de la información contenida en la plataforma, prescindiendo de la notificación por correo ordinario utilizada en campañas anteriores.

El Consejo Regulador recuerda igualmente que, aunque la aplicación permite consultar de forma ágil la información de cada explotación y realizar consultas de manera directa, los titulares que lo deseen podrán seguir personándose en las oficinas del Consejo Regulador para realizar cualquier trámite o recibir atención personalizada.

La aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, así como en versión web, constituye un nuevo paso en la digitalización de los servicios ofrecidos por el Consejo Regulador, facilitando a los viticultores el acceso inmediato a la información necesaria para la gestión de sus explotaciones.