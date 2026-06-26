El Consejo Riojano de Servicios Sociales analiza las nuevas medidas de protección a la infancia y mejoras personas ELA

Consejo Riojano de Servicios Sociales - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Servicios Sociales, presidido por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha celebrado hoy, día 26, una nueva sesión ordinaria en la que se han presentado algunas de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno de La Rioja para reforzar la protección social, mejorar la atención a las personas más vulnerables y adaptar los recursos públicos a las nuevas necesidades de la sociedad riojana.

Durante la reunión, celebrada en la Consejería de Salud y Políticas Sociales, el Consejo ha emitido la Memoria correspondiente al año 2025 para su remisión al Gobierno de La Rioja y al Parlamento regional, así como el Informe Anual de los Derechos del Menor, documento que analiza la situación de la infancia y adolescencia en la comunidad autónoma durante el pasado ejercicio.

Entre los asuntos destacados del orden del día figura la puesta en marcha del nuevo Servicio de Entornos Digitales Seguros, un recurso pionero impulsado por el Gobierno de La Rioja para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de riesgo derivadas del uso de internet, las redes sociales y los videojuegos por parte de menores y adolescentes.

Este servicio especializado presta atención psicológica, educativa y social tanto a los menores como a sus familias, con el objetivo de promover un uso saludable de la tecnología, prevenir conductas adictivas y abordar problemáticas como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados o el uso problemático de dispositivos digitales.

Asimismo, el Consejo ha conocido las nuevas modalidades de acogimiento familiar impulsadas por el Ejecutivo regional para ofrecer una respuesta más adaptada a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes tutelados. Entre ellas destacan el acogimiento especializado, dirigido a menores con necesidades específicas de

apoyo, y el acogimiento de urgencia, orientado a proporcionar una atención inmediata en situaciones de desprotección.

Estas medidas se enmarcan en la estrategia del Gobierno de La Rioja para fortalecer el acogimiento familiar como alternativa prioritaria frente a la atención residencial, favoreciendo que los menores puedan crecer en un entorno familiar estable y afectivo.

ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS CON ELA Y DEPENDENCIA EXTREMA

Durante la sesión también se ha informado sobre la situación de las personas con reconocimiento de Grado III+ de dependencia extrema y de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en La Rioja. La comunidad autónoma cuenta actualmente con 22 personas diagnosticadas de ELA y una más incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 969/2025, que regula el reconocimiento del Grado III+ para personas con enfermedades o procesos de rápida evolución y alta complejidad.

Desde la implantación de esta medida, 13 personas han obtenido este reconocimiento específico, que permite agilizar el acceso a prestaciones y recursos adaptados a sus necesidades. Además, el Gobierno de La Rioja ha reforzado las ayudas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio para estos pacientes, con cuantías que pueden superar los 7.300 euros mensuales, así como los mecanismos de coordinación entre los ámbitos sanitario y social para agilizar la tramitación de los expedientes.

Otro de los puntos abordados ha sido la ampliación de los recursos dirigidos a las personas mayores mediante la puesta en marcha de nuevos centros de día. En los últimos meses, el Gobierno de La Rioja ha abierto el nuevo Centro de Día de Calahorra, que duplica su capacidad hasta alcanzar las 60 plazas públicas, y el nuevo Centro de Día de Arnedo, que incrementa su capacidad hasta las 40 plazas públicas.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia autonómica para favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, promover su autonomía personal y ofrecer apoyos especializados que permitan retrasar situaciones de dependencia más severa.

Durante la reunión también se ha informado de las nuevas cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 2026, destinadas a garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas usuarias y a mejorar la cobertura de los diferentes recursos y servicios.

La consejera de Salud y Políticas Sociales ha agradecido la participación y colaboración de las entidades, administraciones y organizaciones representadas en el Consejo Riojano de Servicios Sociales, destacando su papel como órgano de participación y diálogo para seguir avanzando en la mejora de las políticas sociales de La Rioja.