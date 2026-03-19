El Consejo Social de la UR aprueba el Presupuesto de la UR para 2026, que asciende a 66,1 millones - UR

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja ha aprobado, en el transcurso de la reunión celebrada este jueves el Presupuesto de la UR para 2026, que asciende a 66.104.887 euros.

Esta cifra supone un incremento del 4,7 % respecto a los 63.140.544 euros del año pasado. La reunión se ha mantenido bajo la presidencia de Juan Antonio Fernández-Velilla,

El Presupuesto de la UR para 2026 ha sido aprobado por el Consejo Social de la UR (órgano de participación de la sociedad en el campus), tras su paso por el Consejo de Gobierno de la UR, y comprende la previsión de ingresos y la autorización de gastos.

Del Presupuesto destaca el capítulo de gastos de personal que se incrementa como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la normativa de estabilización del personal, así como por la implantación de nuevas titulaciones o la ampliación de plazas en el Grado en Enfermería.

En cuanto al gasto en bienes corrientes y servicios, la contención de estos gastos se refleja en una importante reducción de estos.

En el presupuesto de ingresos es significativa la financiación de la Comunidad Autonómica de La Rioja, que supone el 84% del total. Estos ingresos se reciben a través de la financiación estructural, la financiación condicionada, la financiación para inversiones derivadas de la implantación del Grado en Medicina o la financiación procedente de convenios específicos, como es el caso del de microcredenciales, el del Plan de Transformación de La Rioja, el de gratuidad de la primera y segunda matrícula, el de inversiones, el de investigación o las cátedras extraordinarias, entre otros.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Por otro lado, el Consejo Social de la UR también ha aprobado su presupuesto para este año, que asciende a 140.000 euros, con una reducción del 12,5% con respecto al ejercicio 2025.

Igualmente, ha dado el visto bueno a la Memoria de Actividades 2025 del Consejo Social, que recoge las sesiones plenarias realizadas y los acuerdos adoptados en ellas; las sesiones celebradas de las comisiones académica y económico-financiera; información sobre los complementos retributivos autonómicos, sobre el presupuesto 2025 y sobre la liquidación de cuentas del año 2024.