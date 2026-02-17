Consolidadas 205 plazas públicas para personas con discapacidad con una inversión de 3,84 millones de euros

Archivo - Ayudas discapacidad - AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS - Archivo

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales la convocatoria de tres prórrogas de contratos para la atención a personas con dependencia y discapacidad intelectual y afines en Logroño y Calahorra, que suponen la consolidación de 205 plazas públicas y una inversión global de 3.840.041,10 euros para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.

En concreto, ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, se ha autorizado un gasto de 2.127.723,90 euros para la prórroga del servicio de 60 plazas de centro de día y 85 plazas de centro ocupacional en Logroño, recursos especializados de atención diurna que prestan apoyo integral, promoción de la autonomía personal y acompañamiento en la Residencia Los Valles en la capital riojana, incluyendo el servicio complementario de transporte y atención personalizada (por un importe de 144.000 euros).

Asimismo, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a la prórroga del contrato de 48 plazas de atención residencial en Logroño, por importe de 1.311.021,60 euros, destinadas a personas con limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, dentro del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia

Por último, se autoriza un gasto de 401.295,60 euros para mantener el servicio de 12 plazas de atención residencial en la Residencia Valle del Cidacos de Calahorra, que garantiza la continuidad asistencial de este recurso especializado para personas con discapacidad intelectual y afines.

ASOCIACIÓN IGUAL A TI

Los tres servicios, integrados en el catálogo de prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales conforme a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, continuarán siendo prestados por la Asociación IGUAL A TI, entidad adjudicataria de los contratos. Con estas autorizaciones, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la estabilidad de la red pública de recursos sociales y la atención continuada a las personas con mayor grado de vulnerabilidad y a sus familias.