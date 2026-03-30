Constituida la Mesa para la Accesibilidad con el objetivo de avanzar hacia una comunidad "donde nadie quede atrás"

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, preside la constitución de la Mesa para la Accesibilidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Gobierno ha sido el lugar en el que hoy, 30 de marzo, se ha constituido la Mesa para la Accesibilidad, con el objetivo de "coordinar esfuerzos y avanzar hacia una comunidad plenamente accesible, donde nadie quede atrás", ha afirmado el presidente de la mesa, el consejero y portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, "con la creación de este espacio estable de diálogo, escucha y trabajo conjunto, el Gobierno regional da un paso decisivo para reforzar las políticas públicas que garanticen los derechos de todos los ciudadanos en general, pero, en especial, de las personas con discapacidad".

La constitución de este órgano colegiado está prevista en la Ley 1/2023 de Accesibilidad Universal, modificada por el Parlamento de La Rioja en julio del año pasado.

La Mesa nace como un foro de coordinación con una composición plural al estar representados el Ejecutivo regional, el Parlamento de la Rioja, las entidades locales y los agentes y organizaciones sociales y profesionales, si bien de manera destacada el CERMI La Rioja, como entidad más representativa de las asociaciones de personas con discapacidad.

Además, la Mesa podrá convocar a personas expertas, representantes de sectores afectados o entidades no presentes, garantizando así una participación aún más amplia y efectiva.

"La accesibilidad es un derecho fundamental y un elemento imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, y este foro que hoy hemos creado será clave para coordinar, evaluar y avanzar en accesibilidad", ha destacado Alfonso Domínguez.

Entre las funciones principales de la Mesa, Alfonso Domínguez ha señalado las de "asesorar e informar al Gobierno regional en materia de accesibilidad y su desarrollo reglamentario, planificación y evaluación de las políticas públicas sobre estas medidas, y proponer criterios de actuación en este ámbito".

También la de "emitir un informe anual sobre el grado de cumplimiento de la normativa, que será remitido al Ejecutivo riojano y posteriormente al Parlamento de La Rioja", y la de "evaluar el grado de cumplimiento de la Ley y los avances producidos en materia de accesibilidad".

En esta primera reunión se han presentado un calendario de reuniones (al menos dos sesiones ordinarias al año) y un plan de trabajo inicial que incluye la elaboración del reglamento de funcionamiento de la Mesa y la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre accesibilidad en edificios públicos, y la creación de un canal específico para que los ciudadanos comuniquen problemas de accesibilidad y de un registro para su seguimiento.