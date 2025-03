La construcción creció un 5% durante 2024 en La Rioja, en la misma línea que la media nacional

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Según datos de Nalanda, la principal plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España, la actividad del sector de la construcción creció un 5 por ciento en nuestro país durante 2024: se ofertaron un total 21.037 obras en la plataforma frente a las 20.044 del año anterior.

La Rioja ofertó un total de 172 obras durante 2024, lo que representa un crecimiento del 5 por ciento sobre 2023, en la misma línea que la media nacional. El incremento más importante en Nº de obras se dio en el 2º semestre: un 17 por ciento más que en el mismo periodo de 2023.

Las obras que más crecieron en La Rioja durante el 2º semestre fueron las de hasta 500.000euro de presupuesto, que aumentaron un 28 por ciento.

Según Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, "el sector de la construcción ha tenido un buen ritmo de crecimiento este 2º semestre; si en el primer semestre del año las obras ofertadas en la plataforma habían disminuido respecto al año anterior, en esta segunda mitad del año ha habido una fuerte recuperación con un aumento de casi el 12 por ciento, lo que ha permitido que el incremento global del año sea de un 5 por ciento, lo que indica que la construcción sigue creciendo por encima del PIB".

CATALUÑA, A LA CABEZA

El número de obras ofertadas por comunidades autónomas durante 2024 lo sigue encabezando Cataluña, que aglutinó más del 19 por ciento del total (4.066). Tras Cataluña, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (2.741), Madrid (2.720), con un 13 por ciento cada una, y la Comunidad Valenciana (2.274 obras y un 11 por ciento de cuota).

Durante este año 2024 las comunidades que más crecieron en número de obras, además de Cantabria, fueron Navarra (+39 por ciento), Baleares (+21 por ciento), Castilla y León (+21 por ciento) y Madrid (+20 por ciento), además de Melilla, que creció un 63 por ciento, pero con un número total de obras ofertadas poco representativo (36)

También crecieron por encima de la media durante este ejercicio, Aragón (+17 por ciento), Asturias (+12 por ciento), Comunidad Valenciana (+10 por ciento), Castilla La Mancha (+7 por ciento), Extremadura (+7 por ciento), así como Cataluña y La Rioja (+5 por ciento). Y las comunidades que decrecieron en el Nº de obras durante 2024 fueron País Vasco (-17 por ciento), Canarias (-9,5 por ciento), Andalucía (-8 por ciento) y Galicia (-7 por ciento).

Andalucía, sigue siendo la 2º región con más obras ofertadas tras Cataluña pero con la caída del 8 por ciento y el alto incremento de Madrid (+20 por ciento), ambas comunidades se igualaron y ofertaron prácticamente el mismo número de obras durante el pasado año.

SEGUNDO SEMESTRE

Durante el segundo semestre de este año el crecimiento en obras fue de casi un 12 por ciento respecto al primer semestre de 2023: 10.742 obras ofertadas frente a las 9.603 del año anterior. Este crecimiento ha permitido compensar la caída en el Nº de obras del 1,4 por ciento que se había dado en el primer semestre.

En cuanto a la evolución en estos seis meses destacan Navarra, que creció un 49 por ciento; Cantabria (+ 43 por ciento); Baleares, (+40 por ciento); y Madrid, que ofertó 1.418 obras en el periodo y tuvo un crecimiento del 35 por ciento. Melilla, por su parte, triplicó las obras ofertadas en el periodo, aunque con cifras poco significativas en términos absolutos.

También tuvieron crecimientos muy importantes durante el 2º semestre Extremadura (+33 por ciento), Asturias (+30 por ciento), Murcia y la Comunidad Valenciana (+24 por ciento ambas), Ceuta (+23 por ciento), La Rioja (+17 por ciento), Aragón (+16 por ciento), Castilla y León (+13 por ciento) y Castilla La Mancha (+12 por ciento). Cataluña, la comunidad que más obras oferta en España, creció solo un poco más del 3 por ciento.

La mayor parte de las obras que salieron a licitación entre julio y diciembre de 2024 (78 por ciento) lo fueron por un importe de hasta 500.000 euros, seguidas de las comprendidas entre 1 y 10 millones de euros, que representaron el 11 por ciento. El mes durante el que más obras se ofertaron en el 2º semestre fue octubre (2.617), una cifra que también marcó el máximo del año por meses.

Con valores negativos en el total de obras ofertadas durante el 2º semestre de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior hay que señalar a País Vasco (-9 por ciento), Canarias (-6 por ciento), Andalucía (-2 por ciento), y Galicia, con algo menos el 1 por ciento de caída.

Marketplace, la plataforma que conecta a contratistas y proveedores de los Grupos de Construcción.

Nalanda aglutina a grandes empresas y a sus proveedores alrededor de una plataforma digital en la que intercambian documentación e información empresarial.

Desde mediados de 2024 Nalanda entró a formar parte del Grupo líder internacional Once For All; gracias a ello la compañía va a poder ofrecer información más exhaustiva y detallada sobre el sector de la construcción y sus sectores afines (Agua y Residuos, Concesiones y Servicios, Energía e Industria e Infraestructuras y Transporte), tanto en España como a nivel internacional.

Y el próximo mes de abril Nalanda va a lanzar al mercado Marketplace, una herramienta que es el complemento ideal para la mayor comunidad de los Grupos de Construcción de Europa. Esta plataforma va a conectar a contratistas y proveedores con soluciones que optimizan procesos, fomentan relaciones comerciales de confianza y aseguran el cumplimiento normativo. Mientras que los compradores trabajarán con proveedores verificados y con procesos eficientes, los proveedores tendrán acceso a nuevas oportunidades de negocio, entre otras ventajas.

Para Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, "fortalecer estos vínculos comerciales no solo es lógico, sino esencial para impulsar el crecimiento y el éxito de todos nuestros clientes".