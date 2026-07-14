Un contenedor transparente mostrará los beneficios del reciclaje de vidrio en 13 municipios riojanos

Campaña de reciclaje de vidrio en 13 municipios riojanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Recicla y dale luz al futuro' pretende seguir mejorando los datos de reciclaje de vidrio en La Rioja y sensibilizar a la población sobre la importancia de realizar una correcta separación y retirada de los envases de este tipo de material.

La directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, y el gerente de zona de Ecovidrio, Óscar Acedo, acompañados por la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, han presentado este martes la iniciativa.

Isabel Vitoria ha recordado que el pasado 2025, los riojanos depositaron en el contenedor verde 8.433 toneladas de envases de vidrio, "lo que supone un 0,83% más que lo registrado el año anterior".

En este sentido, la directora general ha insistido en que "necesitamos seguir separando adecuadamente los residuos que generamos en nuestros hogares por fracciones y depositarlos en el contenedor adecuado o en los puntos limpios habilitados, para cumplir con los objetivos de recogida separada y reciclado establecidos por la Unión Europea".

'Recicla y dale luz al futuro' arranca la campaña informativa en Haro y durante los meses de julio, agosto y septiembre, aprovechando la celebración de fiestas locales y otros eventos concurridos como los mercadillos, recorrerá las localidades de Navarrete, Arnedo, Alfaro, Ezcaray, Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Fuenmayor, Lardero, Villamediana de Iregua, Autol y Logroño.

La acción divulgativa se desarrollará en torno a un iglú transparente, colocado en puntos estratégicos de cada municipio, con iluminación led en su interior y un cartel de neón en su parte superior que llamará la atención de los transeúntes de noche y de día.

Con este formato, se pueden ver los envases depositados en su interior, mostrando la 'transparencia' del reciclaje de vidrio, "un proceso limpio que puede repetirse infinitas veces".

La campaña se complementará con carteles informativos de gran tamaño en los que se incluirá un QR que dará acceso a un juego en el que se podrá ganar uno de los 30 miniglús, con un diseño exclusivo para La Rioja, que se sortean.

Por otro lado, un equipo de tres educadores ambientales acudirá también a cada uno de los puntos informativos en los que se instale el montaje del iglú iluminado para facilitar información sobre el proceso de reciclaje, y dinamizar la jornada con juegos y sorteo de regalos directos.

Por su parte, el gerente de zona de Ecovidrio, Óscar Acedo, ha resaltado que "hay que seguir haciendo campañas para concienciar a las personas para que no pierdan los hábitos, y, sobre todo, recordar lo que es separar o no separar vidrio y los impropios que tiene".

LA RIOJA, TERCERA COMUNIDAD MÁS RECICLADORA DE ESPAÑA EN 2025.

Según los últimos datos correspondientes a 2025, cada riojano depositó en los contenedores verdes unos 25,8 kilos de envases de vidrio, siendo la tercera comunidad autónoma más recicladora.

La Rioja cuenta actualmente con 2.040 contenedores verdes repartidos por toda la comunidad autónoma, uno por cada 160 habitantes.

En términos absolutos, los riojanos reciclaron más de 29 millones de envases de vidrio, lo que supone más de 80.000 envases al día y cerca de 56 envases por minuto, unos datos que muestran la implicación ciudadana en la correcta gestión de residuos.

La campaña de concienciación que se ha presentado en Haro continuará a lo largo de todo el verano, y se complementará con acciones paralelas en redes sociales, que incluirán más promociones y sorteos.

El calendario detallado de todas las localizaciones y actuaciones informativas se podrá consultar en https://lariojarecicla.com/documentos-para-descargar/, donde se irá actualizando el recorrido de la campaña.