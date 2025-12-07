El contexto británico contribuyó a la consolidación internacional del repertorio sacro español del Renacimiento - UR

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El contexto británico -por medio de su aparato institucional, editorial y crítico- contribuyó de manera decisiva a la consolidación internacional del repertorio sacro español del Renacimiento y a la fijación de modelos interpretativos que, con sus matices y evoluciones, han perdurado hasta nuestros días.

Es una de las conclusiones de la tesis doctoral de José Vicente Sánchez Albertos, que examina la influencia que ha ejercido la tradición coral inglesa en la recepción, interpretación y difusión internacional de la polifonía sacra española del Siglo de Oro, particularmente a través de su consolidación en el canon discográfico de la segunda mitad del siglo XX.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa de Doctorado 681D Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011)- la tesis 'La polifonía española del Siglo de Oro a través de la fonografía y la tradición coral inglesa (1959-1995)' ha sido dirigida por Pablo Lorenzo Rodríguez Fernández y ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

La investigación del doctor Sánchez Albertos parte de la hipótesis de que la sólida industria discográfica británica, apoyada por instituciones religiosas, grupos profesionales y figuras clave como Bruno Turner, desempeñó un papel decisivo, por un lado, en la canonización de obras de autores como Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.

Por el otro, en la configuración de los estilos interpretativos predominantes en las grabaciones de este repertorio. Asimismo, la crítica especializada contribuyó a legitimar ciertas propuestas estilísticas, reforzando su peso en el panorama internacional.

La tesis se desarrolla dentro de un marco cronológico que se inicia con la grabación de los Responsorios de tinieblas por el coro de la Catedral de Westminster bajo la dirección de George Malcolm en 1959; una interpretación que se convirtió en modelo de referencia durante más de tres décadas por su intensidad expresiva, misticismo y sonoridad coral singular.

Y culmina en la década de 1990, con el auge de las reconstrucciones litúrgicas, ejemplificadas por la versión del Officium Defunctorum dirigida por Paul McCreesh en 1995. Estas grabaciones marcaron momentos clave en la evolución de las prácticas interpretativas asociadas a la música sacra española.

Un análisis comparativo de las grabaciones revela que, mientras las obras de Victoria han sido interpretadas mayoritariamente a cappella, siguiendo el modelo británico, algunas producciones en la década de 1990 comenzaron a explorar la introducción de instrumentos y timbres variados, especialmente en obras policorales.

En contraste, las interpretaciones de Morales y Guerrero han adoptado enfoques más flexibles e históricamente informados: las grabaciones de Morales han permitido una mayor experimentación sonora, incluso con instrumentos modernos como el saxofón, mientras que en Guerrero se ha hecho frecuente el uso de ministriles, en línea con los avances en la investigación sobre prácticas litúrgicas hispánicas del Renacimiento.

En este contexto, el coro de la Catedral de Westminster jugó un papel central en la proyección internacional de este repertorio. Resulta especialmente significativo que una institución católica en un país anglicano liderara la producción de grabaciones de música sacra española, en contraste con la limitada participación de conjuntos españoles, salvo excepciones como la Escolanía de Montserrat.

La colaboración entre Bruno Turner y directores como David Hill y James O'Donnell aportó solidez musicológica, coherencia estilística y un alto nivel de exigencia académica a estas producciones.

A ello se sumó la excelencia técnica del equipo de grabación, con Mark Brown en la producción y Antony Howell como ingeniero de sonido, quienes optimizaron las condiciones acústicas y reforzaron la calidad sonora de los registros.

La investigación se apoya en una amplia base de fuentes primarias, que incluye discografías históricas, catálogos especializados y grabaciones localizadas en bibliotecas nacionales como la British Library, la Biblioteca Nacional de España o la Bibliothèque Nationale de France.

La crítica discográfica ha sido recopilada a partir de publicaciones periódicas especializadas, tanto digitales como en soporte físico, y ha constituido un componente esencial para evaluar la recepción de las interpretaciones.

Las notas editoriales y libretos de las grabaciones también han ofrecido información valiosa sobre los aspectos técnicos y conceptuales de cada producción. Dado su valor documental, tanto las grabaciones como las fuentes críticas han sido recogidas de forma sistematizada al final del trabajo.

En conjunto, esta tesis demuestra cómo el contexto británico -por medio de su aparato institucional, editorial y crítico- contribuyó de manera decisiva a la consolidación internacional del repertorio sacro español del Renacimiento y a la fijación de modelos interpretativos que, con sus matices y evoluciones, han perdurado hasta nuestros días.

José Vicente Sánchez Albertos (Alicante, 1977) es profesor del Instituto Español 'Vicente Cañada Blanch' de Londres, donde reside actualmente. Su investigación se ha llevado a cabo principalmente en la British Library de Londres y para su desarrollo ha realizado una estancia de tres semanas en la Universidad de Cambridge.