Continúan con "normalidad" y afluencia de público unas fiestas que hoy tendrán su punto fuerte con La Rock-A

Ayer se registraron 147 intervenciones con tres peleas y un herido grave en una de ellas

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Laura Lázaro, ha valorado hoy el desarrollo de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo con "normalidad" y afluencia de público en una jornada, la cuarta, que tendrá su punto fuerte con la actuación de La Rock-A.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lázaro se ha referido al éxito de público registrado en el XVII Concurso internacional de fuegos artificiales que se puso en marcha ayer.

Lázaro ha agradecido la colaboración y el buen ambiente de toda la ciudadanía, así como la importante labor de prevención que se está desarrollando por parte de los cuerpos de seguridad.

Durante el día de ayer, lunes 22 de septiembre, policía local de Logroño llevó a cabo 147 intervenciones frente a las 192 del domingo.

Se realizaron cinco controles de tráfico en diferentes puntos de la ciudad con un total de 75 pruebas de de alcoholemia que se saldaron con cuatro positivos en consumo de alcohol y dos por presencia de droga.

Se registraron dos incidencias por violencia de género, ambas por el quebrantamiento perdón de medidas de alejamiento, igual que el lunes.

HASTA TRES PELEAS CON UN HERIDO GRAVE

En materia de seguridad ciudadana, los agentes realizaron nueve denuncias en aplicación de la Ley orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, entre las que figuran seis por tenencia/consumo de drogas, dos por desobediencia a agentes de la autoridad y 1 por otras referencias.

Respecto al incumplimiento de las ordenanzas municipales se formularon diecinueve denuncias. En cuanto a las personas atendidas, se registraron quince atenciones asistenciales, en su mayor parte por intoxicaciones etílicas, ocho de las cuales precisaron traslado hospitalario.

También se intervino en tres peleas no multitudinarias, en una de las cuales se registró un herido grave.

En la jornada de hoy, como ocurría ayer por motivo de los fuegos, se ha previsto un dispositivo especial de seguridad formado por 75 efectivos entre Policía Local, Protección Civil y Bomberos, para asegurar accesos y perímetros de los fuegos con dos autobombas.

Se han llevado a cabo hoy los trabajos previos de humedecer y limpiar la zona, además de la intervención de los Tedax y de Guardia Civil para la inspección del material de pirotecnia.

INCIDENTES EN LAS VAQUILLAS

Con respecto a los incidentes en las vaquillas, la concejala ha informado de que continúa grave el joven, de 24 años, ingresado en Vitoria.

En cuanto al joven con politraumatismo trasladado ayer al San Pedro ha indicado que le dieron el alta en la misma tarde con una fractura en la nariz y en la muñeca.