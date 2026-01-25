Continúan todos los puertos abiertos, pero es necesario el uso de cadenas en los altos de Peña Hincada y Montenegro

Archivo - El puerto de Peña Hincada en La Rioja precisa cadenas para circular - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La situación meteorológica hace que este domingo, 25 de enero, continúen todos los puertos de la red autonómica de La Rioja abiertos, pero sea necesario el uso de cadenas en los altos de Peña Hincada y Montenegro.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, durante esta jornada cinco equipos de vialidad invernal trabajan en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras.

El objetivo de este dispositivo, ha dicho, es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

La situación de los puertos de montaña es: Puerto de Pradilla (LR-111) abierto; Puerto de Peña Hincada (LR-232) abierto con cadenas; Puerto de La Rasa (LR-245) abierto; Puerto de Sancho Leza (LR-250) abierto; Puerto de Montenegro (LR-333) abierto con cadenas. Alto de Vallaroso (LR-286) abierto.