LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado que se da ya por controlado el incendio que se había declarado en el Pinar de Clavijo. No se detalla por el momento la superficie a la que ha afectado el fuego.

De acuerdo con las informaciones recibidas desde fuentes del Ejecutivo regional, el incendio se ha dado por controlado sobre las 18,35 horas de este sábado.

Con todo, se indica que en la zona se está continuando con labores de remate con unidad de bomberos forestales, agentes forestales y autobomba.

El Gobierno de La Rioja había movilizado a medios de extinción de incendios por e fuego en el Pinar de Clavijo, que se había declarado antes de las 18 horas.

En concreto, los medios movilizados han sido helicóptero y avión de carga en tierra con retardante; dos agentes forestales; y dos unidades de bomberos forestales y autobomba.