Controlado el incendio del Ecoparque y la zona forestal anexa

Efectivos de emergencias continúan trabajando en la extinción del incendio de Ecoparque con afección forestal - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado -a las 17,30 horas de este jueves, 21 de agosto- de que el incendio originado ayer en el Ecoparque (situado en el término municipal de Villamediana de Iregua) está controlado.

En la parte interior prosiguen en estos momentos los bomberos de Logroño que ultiman en estos momentos labores de remojado previas a su retirada. Los operarios del Ecoparque están trabajando.

En el exterior, hasta donde también llegó el fuego, se encuentra un Agente Forestal en labores de vigilancia.

El fuego se inició en la zona de residuos urbanos y terminó afectando también a la zona forestal.

Las primeras informaciones señalaban que el incendio había dado comienzo a primera hora de esta tarde en la zona de tratamiento exterior de voluminosos (colchones, muebles, y otros enseres, procedentes de las recogidas municipales) previsiblemente durante operaciones de movimiento de dichos enseres con la pala ya que la maquinaria trituradora no estaba en funcionamiento en esos momentos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron ayer dos agentes forestales, 1 Autobomba Medio Natural, dos unidades de bomberos forestales. También hay un helicóptero + cuadrilla helitransportada y un Técnico de coordinación Medio Natural.

Además de los bomberos de Logroño, del CEIS, Cruz Roja y miembros de la Guardia Civil. Se contó con la colaboración del Ayto de Agoncillo que integra en el dispositivo un tractor en labores de perimetración.

El Ecoparque de La Rioja, situado en el polígono industrial La Rad de Varea (entre Logroño y Villamediana), es una instalación de gestión integral de residuos urbanos donde se clasifican, reciclan y valorizan los residuos sólidos urbanos.

INCENDIO EN 2020

No es la primera vez que se origina un incendio en la zona de voluminosos, concretamente el último fue en el año 2020, provocado posiblemente a partir de las altas temperaturas que pueden originarse en el triturado de los materiales y la presencia de espumas y colchones que tienen una rápida entrada en combustión.

Precisamente, dada los antecedentes y condiciones en las que se pueden originar estos incendios en la zona de voluminosos, la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos aprobó el pasado mes de junio el proyecto de construcción de una línea y nave de operaciones propia para voluminosos con una inversión de 994.321,euros que entre otras mejoras operativas, minimizará el riesgo de inicio y propagación de un incendio a otros lugares