Controlado el incendio forestal en Villoslada mientras los efectivos desplegados trabajan en la extinción

Incendio Forestal En Villoslada, Paraje La Irruz - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Villoslada, paraje La Irruz, se encuentra controlado mientras efectivos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje continúan trabajando en las labores de extinción.

En la mañana de hoy se ha procedido a desactivar la situación operativa 1 en Villoslada de Cameros, según el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja (INFOComunidad Autónoma de La Rioja), desde el CECOP SOS-Rioja.

Tras darse el incendio por controlado, se ha bajado la declaración de situación a nivel 0 (INFOComunidad Autónoma de La Rioja). La superficie afectada llega hasta las cuarenta hectáreas.

Los medios desplegados que siguen trabajando son un helicóptero de medio natural y una brigada helitransportada; así como cuatro unidades de bomberos forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

También, cuatro agentes forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja; dos autobombas forestales de la Comunidad Autónoma de La Rioja; un buldócer de la Comunidad Autónoma de La Rioja; un técnico de extinción; y un técnico en coordinación.

También hay movilizados efectivos de Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y ambulancia de La Rioja Cuida.