Controlados los incendios forestales de Galilea y Villamediana de Iregua (La Rioja)

Mapa de los incendios forestales en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres han controlado, y se encuentran en fase de liquidación, los incendios forestales que se han producido al mediodía en Galilea y en Villamediana de Iregua, según ha informado el Gobierno riojano.

En el caso del primero, que ha afectado a entre 4,5 y 5 hectáreas de olivo y cereal, trabajan un helicóptero de medio natural y cuadrilla helitransportada, así como una unidad de bomberos forestales. A ellos se han unido Bomberos CEIS (Arnedo y Calahorra).

En el caso de Villamediana, la superficie afectada es de 5.000 metros cuadrados. Están movilizados un agente forestal, y una unidad de bomberos forestales. También se encuentran trabajando Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.