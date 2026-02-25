Convocada la edición 2026 de los concursos 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo'

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, ha convocado la sexta edición de los concursos 'Europa en mis ojos' y 'Europa en tu objetivo', que tienen como propósito fomentar en los niños y los jóvenes riojanos la identidad europea, los valores democráticos y la toma de conciencia del papel decisivo que la Unión Europea ha tenido en el avance y el desarrollo económico y social de la España y de La Rioja.

Convocados por el punto Europe Direct en La Rioja, los premios conmemorarán este año el 40º aniversario de la Adhesión de España a la UE. El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, día 25, ambas convocatorias, certámenes que el año pasado contaron con 142 participantes.

En el premio 'Europa en mis ojos', dotado con 1.500 euros, podrán participar alumnos matriculados en los niveles de Infantil y Primaria de cualquier centro de enseñanza reglada de la comunidad en el presente curso escolar. Como en ediciones anteriores se establecen cuatro categorías de premios: Infantil, 1º y 2º de Primaria, 3º y 4º de Primaria, y 5º y 6º de Primaria.

Por su parte, los destinatarios del galardón 'Europa en tu objetivo' (1.225 euros) son jóvenes en dos categorías: junior, dirigida a participantes entre los 13 y los 17 años, y juvenil para jóvenes de 18 a 35 años.

En ambos casos, las solicitudes para participar podrán presentarse desde mañana, y en el plazo de un mes, en las Oficinas auxiliares de Registro de la Consejería (C/ Portales, 46 de Logroño), el Registro General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (C/ Beti Jai, 1 de Logroño) y en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano de La Rioja. Si es por procedimiento telemático, a través de la oficina electrónica de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/oficina-electronica/es?web=&proc=24936).