Convocada la fase autonómica de Consumópolis para promover un consumo responsable entre los escolares riojanos

Archivo - Imagen de anteriores ganadores del certamen - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha convocado la fase autonómica del concurso escolar Consumópolis para el curso académico 2026-2027, una iniciativa dirigida a fomentar entre los más jóvenes hábitos de consumo críticos, responsables, solidarios y sostenibles. La convocatoria se publica hoy, día 2, en el Boletín Oficial de La Rioja.

La nueva edición tendrá como temática general la transparencia y la seguridad para la protección de las personas consumidoras. Consumópolis pretende proporcionar al alumnado conocimientos y herramientas que le permitan conocer y ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidores desde edades tempranas.

Podrán participar los escolares matriculados en centros educativos riojanos, distribuidos en tres niveles: alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria; de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria; y de 3º y 4º de ESO o Formación Profesional Básica. La participación se realizará mediante equipos formados por cinco alumnos y coordinados por un docente.

El concurso se estructura en dos partes. En la primera, cada participante deberá completar un recorrido por la Ciudad virtual de Consumópolis y superar diez pruebas de carácter pedagógico y lúdico relacionadas con el consumo responsable. Los participantes podrán realizar estas pruebas entre el 5 de octubre de 2026 y el 18 de marzo de 2027.

La segunda parte estará dedicada al trabajo en equipo. Los cinco integrantes deberán elaborar un vídeo de aproximadamente 90 segundos en el que representen una situación cotidiana relacionada con la adquisición o utilización de bienes y servicios en el ámbito personal, familiar o escolar.

El trabajo deberá abordar algún aspecto relacionado con la protección de las personas consumidoras, como la falta de transparencia, una información insuficiente o los riesgos para la seguridad, y podrá reflejar, por ejemplo, prácticas engañosas, ausencia de información clara o productos inseguros. El objetivo es transmitir un mensaje educativo que destaque la importancia de informarse y consumir de forma responsable, transparente y segura para adoptar mejores decisiones.

El vídeo podrá realizarse mediante imagen real, animación o una combinación de ambas técnicas y deberá contar con la participación de todos los integrantes del equipo. Los trabajos podrán subirse a la plataforma de Consumópolis hasta el 7 de abril de 2027.

Inscripciones hasta el 1 de marzo El periodo de inscripción permanecerá abierto desde el próximo lunes, 5 de octubre, hasta el 1 de marzo de 2027, ambos incluidos. La inscripción deberá realizarla el docente coordinador de cada equipo a través de la página web oficial de Consumópolis.

No existe límite en el número de equipos que puede presentar cada centro educativo y un mismo docente podrá coordinar a varios equipos. Además, en el caso de los Colegios Rurales Agrupados y las escuelas unitarias que tengan dificultades para formar equipos exclusivamente con alumnado de 5º y 6º de Primaria, podrán completarlos con estudiantes de otros cursos de esta etapa.

TRES EQUIPOS REPRESENTARÁN A LA RIOJA EN LA FASE NACIONAL

El jurado autonómico seleccionará un equipo ganador por cada uno de los tres niveles de participación. La puntuación obtenida en las pruebas de la Ciudad virtual de Consumópolis supondrá el 50 % de la valoración final, mientras que el trabajo en equipo representará el otro 50 %. En este último apartado se tendrá en cuenta especialmente la coherencia con los objetivos del concurso, así como la creatividad y originalidad, la presentación, la calidad técnica y la calidad lingüística.

Cada uno de los cinco alumnos de los tres equipos ganadores y el docente tutor recibirán como premio un libro electrónico, mientras que el centro educativo obtendrá un diploma. Además, los tres equipos vencedores representarán a La Rioja en la fase nacional de Consumópolis.

Todos los participantes que completen el recorrido por la Ciudad virtual obtendrán también un diploma acreditativo. Por su parte, al profesorado participante se le reconocerán entre 8 y 20 horas en el Registro de Formación Permanente del Profesorado de La Rioja, en función del número de equipos coordinados que finalicen las dos partes del concurso.

Consumópolis se organiza desde el curso 2005-2006 y alcanza este año su vigesimosegunda edición. Su finalidad es acercar la educación en consumo a los escolares mediante actividades dinámicas y participativas que les permitan adquirir conocimientos y habilidades para desenvolverse como consumidores informados y responsables.