Convocados los Juegos Deportivos 2026-2027 para escolares nacidos entre 2008 y 2020

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, viernes 24 de julio, la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud por la que se convocan los Juegos Deportivos de La Rioja para la temporada 2026-2027, una iniciativa dirigida a fomentar la práctica deportiva entre los escolares riojanos y promover la educación en valores a través del deporte en edad escolar.

Los Juegos Deportivos constituyen el principal programa de promoción del deporte base impulsado por el Gobierno de La Rioja y reúnen cada temporada a más de 18.000 participantes, entre deportistas, entrenadores, técnicos y personal responsable.

La convocatoria contempla la participación de niños y jóvenes nacidos entre los años 2008 y 2020, ambos inclusive, que deberán inscribirse a través de centros educativos, asociaciones de madres y padres (AMPAS), clubes deportivos, agrupaciones deportivas y otras entidades legalmente constituidas.

Las inscripciones se realizarán de forma telemática a través de la plataforma habilitada por la Dirección General de Deporte y Juventud y podrán formalizarse una vez se publiquen las normativas específicas de cada modalidad deportiva.

35 MODALIDADES DEPORTIVAS

En esta nueva edición, los Juegos Deportivos incluyen competiciones en 35 modalidades deportivas, siete colectivas y veintiocho individuales. Asimismo, la normativa establece que los deportistas con discapacidad podrán participar en cualquiera de las modalidades convocadas.

La convocatoria establece que el Gobierno de La Rioja ofrecerá formación específica en primeros auxilios a todos los entrenadores inscritos en los Juegos Deportivos. Asimismo, la normativa prevé que, a partir de la temporada 2027-2028, será obligatorio acreditar esta formación para poder inscribirse como entrenador en la competición.

La normativa prioriza las actividades de promoción en las categorías prebenjamín y benjamín frente a modelos exclusivamente competitivos y recomienda que todos los jugadores dispongan de minutos de participación en las categorías de formación.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja facilitará el servicio gratuito de transporte para las entidades participantes que cumplan los requisitos establecidos, además de la cobertura mediante seguro deportivo para todos los inscritos.

Las fechas límite de inscripción variarán en función de cada modalidad deportiva. Con carácter general, las modalidades gestionadas directamente por la Dirección General de Deporte y Juventud y varias federaciones deportivas fijan el 1 de octubre de 2026 como plazo de referencia, mientras que otras establecerán sus propios calendarios en las correspondientes normativas específicas.

La convocatoria da continuidad a un programa que el pasado curso volvió a consolidar su crecimiento, especialmente en la participación femenina en las modalidades colectivas, y que cuenta con el respaldo del Gobierno de La Rioja tanto a través del seguro deportivo que protege a todos los participantes como mediante una línea de ayudas dotada con 243.000 euros para las entidades deportivas que forman parte de los Juegos Deportivos.