Convocados los I Premios del Parlamento a la Solidaridad Riojana dotados con 60.000 euros

La presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, junto a los miembros del jurado de los I premios del Parlamnento a la Solidaridad Riojana - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, ha presentado la primer edición de los Premios del Parlamento a la Solidaridad Riojana, dotados con 60.000 euros, que se reparten en tres galardones.

Junto a Fernández Cornago han comparecido los miembros del jurado, el expresidente de Cruz Roja en La Rioja, Fernando Reinares, el presidente de la Asociación de Ayuda Social Universitaria de La Rioja-ASUR, Carlos Villar Flor, y la que fuera presidenta del Teléfono de la Esperanza, Magdalena Pérez.

La máxima responsable de la Cámara regional ha destacado que "son una iniciativa impulsada desde la Presidencia, precisamente para apoyar la labor que realizan personas, asociaciones y entidades con implantación en nuestra comunidad autónoma y que destacan por su trabajo y por su compromiso con causas sociales y solidarias en nuestra región".

Fernández Cornago ha recordado que desde que accedió a la presidencia del Parlamento "una de mis prioridades ha sido la de acercar esta institución a todos los riojanos, la de que la ciudadanía se sienta escuchada, se sienta representada, se sienta atendida y que podamos responder a sus verdaderas necesidades, y les puedo asegurar que en este tiempo he podido constatar el creciente interés de entidades y de la ciudadanía en acercarse a conocer la vida parlamentaria, la vida institucional de este Parlamento y en recabar nuestro apoyo para concienciar a la sociedad y para ayudarles a visibilizar sus causas".

Ante ello, ha afirmado que "es fundamental acompasar nuestro paso al de la sociedad que tenemos el honor de representar estar pegados a su realidad social y poder contribuir a consolidar una comunidad mejor para todas las personas; y con la convocatoria de estos premios el Parlamento se une a la gran corriente de solidaridad que caracteriza a los riojanos".

Ha indicado que "son unos reconocimientos de carácter autonómico con una dotación global de 60.000 euros que serán distribuidos en tres categorías, es decir, 20.000 euros para cada una de las categorías". Una de ellas será el premio a la entidad por su trayectoria que "reconocerá sus méritos que haya realizado o que venga desarrollando una labor destacada en nuestra comunidad"

También habrá un premio "al mejor proyecto por su impacto social que distingue la repercusión social de un proyecto de implantación en nuestra comunidad autónoma y cuyos beneficios se demuestren efectivos", y un tercero "a toda una vida que la trayectoria de una persona cuya entrega y cuyo compromiso a las cosas sociales y solidarias haya tenido trascendencia en nuestra región".

En los tres casos, los premiados recibirán el diploma, el detalle conmemorativo y el importe de 20.000 euros que deberán destinar a los fines de la ciudad, salvo en el caso del premio de la persona que reciba el premio a toda una vida que "deberá destinar esa cantidad a la asociación o al proyecto con el que tenga o haya tenido vinculación".

En cuanto a la presentación de candidaturas, estas no serán presentadas directamente por las propias asociaciones, "sino que será a través de una iniciativa pública suscrita por al menos 10 personas, salvo en el caso del premio de la persona que reciba el premio a toda una vida, cuyas candidaturas serán directamente a propuesta de los miembros del jurado", ha señalado Fernández Cornago.

El plazo de candidaturas finalizará el próximo 15 de mayo y para demás detalles y resto de requisitos se pueden consultar directamente en las bases de la convocatoria que se va a publicar a lo largo de hoy en el Boletín Oficial del Parlamento.