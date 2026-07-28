El convoy riojano desplazado a Ávila trabaja en el sector de Piedralaves, atendiendo a puntos calientes

El convoy riojano desplazado a Ávila ha trabajado en el sector de Piedralaves, atendiendo a puntos calientes - GOBIERNO DE LA RIOJA
LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El convoy riojano desplazado a Ávila para participar en la extinción de incendios ha trabajado este martes en el sector de Piedralaves, atendiendo a puntos calientes que van saliendo y van liquidando. Además, tal y como informan desde el Ejecutivo regional también han estado presentes en alguna reactivación que se ha producido dentro del camping de Piedralaves.
En concreto están realizando labores de control de perímetros, refresco y control de zonas y, sobre todo, se encuentran alerta de alguna posible reactivación que pueda comprometer el perímetro para atacarla con autobombas con agua.
El convoy riojano está formado por medios de la Dirección General de Medio Natural: autobomba forestal tipo 2, con conductor y ayudante, acompañados de Agente forestal.
Medios del CEIS Rioja: autobomba rural pesada y vehículo ligero, con un total de 8 personas.
Bomberos Ayuntamiento de Logroño: autobomba urbana pesada y vehículo ligero, con un total de 4 personas.
En resumen: 15 personas con 3 autobombas y 2 vehículos ligeros.