La Coordinadora para la Huelga Feminista cree que supondrá un "punto de inflexión"

Publicado 06/03/2018 13:33:44 CET

LOGROÑO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Coordinadora para la Huelga Feminista en La Rioja, Laura Juarros, ha considerado hoy que la huelga convocada para el 8 de Marzo, Día de la Mujer, será un "punto de inflexión" y "reforzará la conciencia" para la igualdad y la corresponsabilidad del cuidado.

En rueda de prensa junto a las también portavoces Mumu Brahim y Valvanera García, ha hecho un llamamiento a todas las mujeres, trabajadoras asalariadas, amas de casa, autónomas y estudiantes a secundar la huelga de 24 horas apoyada por este colectivo como "muestra de fuerza".

Se trata, ha añadido Brahim, de "visibilizar" que las mujeres son las responsables del cuidado y la compra, o de que copan algunos estudios y profesiones (ha puesto el ejemplo de la enfermería) y que, por tanto, "si paran, se para el mundo".

El paro de 24 horas irá acompañado de una manifestación, a las 20:00 horas y con salida de la Plaza del Mercado, y de puntos de encuentro (desde las 10:00 y hasta las 14:00 horas) en la CNT (donde también habrá una comida elaborada por hombres); la Universidad de La Rioja (con talleres); y el Centro Cívico Madre de Dios.

Además, ha recordado que hay una iniciativa de apoyo, nacional, para las que no puedan hacer huelga de apoyo colgando un delantal de la ventana.

La huelga, ha recordado Juarros, es "contra todo tipo de desigualdades" y para denunciar que las mujeres "sostienen la vida en condiciones cada vez más precarias".

García ha explicado que los estudiantes, hasta tercero de la ESO, necesitan autorización de los padres para hacer huelga; hasta Bechillerado o FP, necesitan pedir un escrito al centro tres días días antes; y a partir de ahí no necesitan nada.

La huelga, ha relatado, es un derecho de toda relación laboral y la convocatoria de 24 horas tiene cobertura legal. Las autónomas no tienen derecho a huelga, pero pueden no ejercer su actividad; las falsas autónomas tendrían que demostrar su condición ante posibles represalias; las socias de cooperativa no tienen derecho a huelga; las empleadas del hogar tienen derecho a huelga pero no tienen protección real; las becarias tienen derecho a huelga, también las que están en periodo de prueba.