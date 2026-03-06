La Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja reclama "justicia y paz frente al autoritarismo y la guerra"

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

En un tiempo de deterioro democrático y multilateral, con guerras y ocupaciones -muchas de ellas de carácter genocida-, supremacismos, autoritarismos y un capitalismo extractivista que amenaza todas las formas de vida, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de La Rioja (CONGDCAR) quiere reafirmar "su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia global y la protección de todas las formas de vida".

La CONGDCAR critica que las desigualdades "se agravan por la combinación de patriarcado, racismo, neocolonialismo y un modelo económico extractivo que expulsa a comunidades de sus territorios, empobrece a millones de personas y afecta especialmente a mujeres y poblaciones vulnerabilizadas".

Así, muestra su solidaridad con los pueblos que sufren violencia, ocupación o crisis humanitarias, como Palestina, República Democrática del Congo, Sudán, los campamentos de población refugiada saharaui, Venezuela, Cuba, Ucrania y con todas aquellas personas que padecen estas acciones que amenazan sus vidas y su integridad.

Asimismo, reclama "protección y exige verdad, justicia y reparación para las personas perseguidas y desplazadas, especialmente mujeres y defensoras de derechos humanos, recordando la importancia de acompañar a quienes resisten la violencia y la represión". Tanto para los casos concretos, como el asesinato de Berta Cáceres, del que se cumplen 10 años, como para los pueblos que sufren la política imperialista y el autoritarismo, o la población migrante y racializada que sufre redadas y atropellos a sus derechos básicos.

La Coordinadora subraya también la necesidad "de tejer alianzas con movimientos feministas y sociales en todo el mundo, ya que el avance de posturas autoritarias y los recortes de derechos son una tendencia que también se percibe en Europa".

Por otro lado, la CONGDCAR reconoce los avances globales impulsados por el movimiento feminista, el sistema de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Han propiciado progresos reales para mujeres y niñas, incluidos avances en derechos, bienestar y oportunidades, aunque el camino hacia la igualdad plena sigue siendo una tarea inacabada".

Estos progresos "siguen siendo insuficientes y desiguales: no llegan por igual a todas, especialmente a mujeres migrantes, indígenas, racializadas, campesinas o en situación de pobreza".

Por ello, reclama más recursos, políticas públicas sólidas y un compromiso firme con la cooperación y la igualdad real, ya que existe una aplicación desigual de las leyes, regresiones de derechos, violencias exacerbadas en conflictos y crisis climáticas, falta de financiación del feminismo y recortes en cooperación.

En este contexto, la CONGDCAR considera urgentes las siguientes medidas para poder conseguir que todas avancemos y no se quede ninguna atrás:

1. Paz feminista y alto al fuego donde haya conflicto; cumplimiento efectivo de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y protección a defensoras.

2.Ni un recorte más en cooperación: presupuestos plurianuales, flexibles y feministas, con apoyo directo y sostenido a organizaciones de base.

3.Economía de los cuidados en el centro: sistemas públicos universales, trabajo decente, corresponsabilidad y fiscalidad progresiva para financiarlos.

4.Vida libre de violencias: prevención, servicios integrales de calidad, justicia accesible y cero impunidad.

5.Justicia climática y contra el extractivismo: defensa de territorios y bienes comunes; debida diligencia empresarial obligatoria y no a la criminalización de defensoras.

6.Derechos sexuales y reproductivos garantizados, sin retrocesos.

7.Educación feminista, antirracista y que genere conciencia sobre las desigualdades estructurales que existen

8.Datos con rostro: sistemas estadísticos que produzcan y usen datos de género desagregados.

9.Políticas de asilo y migración con perspectiva de género y antirracista.

10.Ejemplaridad en ONGD y redes: igualdad salarial, corresponsabilidad, protocolos contra violencias, liderazgo de mujeres racializadas y del Sur Global, compras éticas y huella climática en descenso.

"Que los derechos de todas -en toda su pluralidad- sean ley, presupuesto y realidad. Este 8M paramos, marchamos y nos articulamos para seguir construyendo horizontes que defiendan y sostengan todas las formas de vida", finalizan en su comunicado.