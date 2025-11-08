Cornago acogerá el próximo 12 de noviembre una conferencia sobre las icnitas de dinosaurios

LOGROÑO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de usos múltiples del Ayuntamiento de Cornago acogerá el miércoles, 12 de noviembre, la conferencia 'Las icnitas de dinosaurios de Cornago: testigos mudos de un fascinante lago del Cretácico riojano', dentro del ciclo de conferencias 'Café con el Dinosaurio'.

La conferencia, que dará comienzo a las 18,30 horas con acceso libre hasta completar aforo, también podrá seguirse en directo a través de https://bit.ly/CafeDino12nov.

Esta conferencia será impartida por Esperanza García-Ortiz de Landaluce, estudiante de Doctorado en Paleontología y graduada en Biología por la Universidad de León, quien introducirá algunos de los conceptos y retos de la valoración patrimonial, la gestión del patrimonio paleoicnológico de La Rioja y los retos que supone.

La Rioja estuvo formada, mayoritariamente, por un lago extenso y somero, en cuyas arenas quedó plasmado el paso de numerosos vertebrados, principalmente dinosaurios.

Gracias a ello, hoy en día es posible comprender mucho mejor uno de los episodios más interesantes de la historia de la vida: el Cretácico de La Rioja.

'Café con el Dinosaurio' es un ciclo de conferencias sobre investigaciones presentes e históricas que versan sobre el Patrimonio Paleontológico de la biota del Cretácico Inferior dirigido al público en general.

La actividad está organizada dentro del Proyecto PaleoComp, forma parte del Plan de actividades de divulgación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de La Rioja y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.