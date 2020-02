Coronavirus.- La Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja llama "a la calma y a la prudencia"

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Agencias de Viajes de La Rioja, integrada en la FER, ha llamado este jueves "a la calma y a la prudencia, ante el impacto limitado del coronavirus". Desde la asociación, además, se quiere transmitir "un mensaje de tranquilidad a todos los riojanos sobre los viajes".

Como ha señalado la entidad a través de una nota, "las reservas de viaje marchan según lo previsto para todos los destinos del mundo exceptuando lugares como China o Corea del Sur".

"Desde la Asociación, pedimos a nuestros clientes que no se precipiten en la toma de decisiones, ante la avalancha de información que recibimos a través de los medios de comunicación", añade.

En este sentido, indica que "queremos recordar que el vuelo con salida desde el aeropuerto de Agoncillo a Florencia de cara a la próxima Semana Santa va a operar con total normalidad, al igual que los cruceros por el Mediterráneo, Norte de Europa e Islas Griegas".

"Aconsejamos seguir las recomendaciones oficiales del Ministerio de Sanidad, que incluyen consejos para los viajeros pero reiteramos que es especialmente importante no dar crédito a ninguna información no contrastada que provenga de fuentes no oficiales", se apunta.

La Asociación, por último, incide en hacer "un llamamiento a la sensatez y contra el alarmismo que se está generando, y recordamos que el coronavirus es un tipo de gripe con un índice de afección incluso más bajo que la gripe común".