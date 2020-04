Tres de los cuatro fallecidos desde ayer en La Rioja por COVID-19 eran de residencias de mayores

LOGROÑO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja ha sumado en las últimas horas otros cuatro fallecidos más por COVID-19, hasta un total de 223 personas desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus. De estas cuatro personas fallecidas, como ha detallado el portavoz del Gobierno regional, Chus del Río, tres eran residentes en centros de mayores.

En la habitual rueda de prensa, vía 'streaming', para informar sobre la evolución de los casos del COVID-19 en la región, Del Río ha detallado que hay, a fecha de este lunes, 79 nuevos casos confirmados, con lo que el total acumulado alcanza los 3.358 enfermos en La Rioja.

De los cuatro fallecidos desde ayer, tres de ellos de residencias de la tercera edad, dos eran hombres y dos mujeres, todos ellos de avanzada edad y con factores de riesgo, como ha especificado el portavoz del Ejecutivo regional.

Han aumentado desde ayer el número de casos activos, 37 más que ayer, hasta los 1.677, aunque el número de personas ingresadas en los centros hospitalarios de la región se mantiene en el mismo número que ayer, 366 personas, de las que 339 están en planta, una más, y 27 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una menos.

El grueso de los ingresados permanecen en el Hospital San Pedro de Logroño, con 263 pacientes en planta y los 27 de la UCI; en la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) hay 23, con un caso aún sospechoso, sin confirmar; 41 permanecen en la Clínica Los Manzanos; 12, en el Hospital General de La Rioja; y 38, en el centro de convalecencia del CRMF de Lardero.

Además, se han dado desde ayer 38 nuevas altas, de las que 10 han sido hospitalarias y 28, en Atención Primaria. De este modo, se acumulan ya en la comunidad riojana un total de 1.458 pacientes que han superado el COVID-19.

Se han descartado, igualmente, 478 casos en las últimas horas, con lo que suman ya 7.102 casos; se han recibido 135 llamadas en el 941298333; se han realizado 11 evaluaciones en el sistema online; se han llevado a cabo 61 desplazamientos domiciliarios; y 151 pruebas PCR en el centro de diagnóstico móvil del CIBIR en Logroño, con lo que son ya 3.222 pruebas las que se han registrado.

Del Río se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación, a la situación del paciente derivado la pasada semana desde Soria a la UCI del San Pedro. "Evoluciona favorablemente", ha confirmado el portavoz, quien ha dicho que, de momento, no se prevén más traslados desde la provincia vecina "y, aunque no se descartan, si se hacen será de manera escalonada".

En cuanto a la posibilidad de que, en los próximos días, el número de fallecimientos aumente, al no haberse comunicado en las fechas festivas, Chus del Río ha negado esta circunstancia "porque, por lo que hemos visto esta mañana, no hay previsto un aumento exagerado de fallecimiento sin contabilizar del fin de semana", al tiempo que ha recordado que "ya se ha avisado que las cifras pueden no bajar de forma lineal en esta fase, sino que se pueden producir dientes de sierra".

Y respecto a la crítica, vertida esta misma mañana, desde el Partido Popular, reclamando "transparencia e información detallada" sobre los datos de fallecimientos en las residencias de mayores, ha asegurado que "no hemos dejado ni un solo día de ofrecer este dato".

Con todo, ha recordado que "desde la semana pasada, se están haciendo test inmunológicos en residencias de mayores y centros sociosanitarios, para recoger datos, y hay que ser cuidadosos con la comunicación de esos datos".

De todas maneras, desde el mando único "se están preparando todos los datos, que previsiblemente, se podrán ofrecer en los próximos horas o días", mientras que ha recalcado que "en todo caso, a las familias de los residentes se les está dando información puntual de la forma que cada residencia ha elegido".

El portavoz ha confirmado que, por ahora, no se ha materializado ninguna salida de residentes de centros de mayores que hayan dado negativo, y que "las peticiones, pocas, se dieron la semana pasada". Ha avanzado, por ello, que las salidas "se podrán comenzar a materializar en los próximos días".

Por último, y sobre la situación en algunas residencias donde se habían detectado incumplimientos en las instrucciones de Salud y Servicios Sociales, Del Río ha confirmado que "la situación ha mejorado" después de requerimientos por escrito, derivados de inspecciones llevadas a cabo por la UME.