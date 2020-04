Coronavirus.- Villamediana suspende la celebración de sus fiestas de San Isidro por "responsabilidad social"

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La crisis del coronavirus ha llevado al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua a suspender las fiestas de San Isidro 2020. La decisión adoptada por el equipo de Gobierno se sustenta "en la responsabilidad social y pretende ser un refuerzo en la lucha contra el COVID-19, dadas la proximidad de las fechas festivas con el fin de la última prórroga acordada -por el momento- del Estado de Alarma, y por tanto del confinamiento de los ciudadanos en sus hogares".

El Ayuntamiento de Villamediana es "consciente de que una nueva prórroga pudiera suspender directamente la celebración de las fiestas de San Isidro, pero entiende que es preferible adoptar ya la decisión, contando así con el tiempo suficiente para que las empresas, asociaciones y colectivos implicados en la organización de las diferentes actividades y actos contemplados en el Programa de Fiestas, puedan maniobrar con el tiempo suficiente".

Así las cosas, se ha informado a los grupos municipales que componen la Corporación, así como a las asociaciones y colectivos que trabajan y colaboran en la celebración de las Fiestas de San Isidro, de la decisión adoptada.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua quiere agradecer al conjunto de las empresas que habían sido contratadas para la organización y desarrollo de diferentes eventos -espectáculos, música en directo, juegos infantiles, etc- durante las Fiestas de San Isidro 2020 "su comprensión por la decisión adoptada, y también por su disposición a no ejecutar las cláusulas contractuales que les permite requerir un porcentaje del presupuesto contratado por la no celebración de la actividad prevista".

"Es, sin duda, una determinación que les honra", afirman desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Villamediana reconoce que la suspensión de las fiestas de San Isidro "es una decisión muy dolorosa, pero tal y como viene actuando desde el inicio de la crisis del COVID-19, las prioridades son la salud de los ciudadanos y el apoyo directo a las familias y personas que atraviesan mayores dificultades, como el retraso del periodo voluntario de pago de impuestos municipales; la suspensión de las tasas y precios públicos; y el incremento del presupuesto de la partida de Emergencia Social hasta los 100.000 euros".