Correos emitirá el 9 de febrero un sello dedicado a las patatas a la riojana dentro de la serie 'España en 19 platos' - CORREOS

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos emite, el 9 de febrero, una nueva hoja bloque dentro de la serie 'Gastronomía España en 19 platos' dedicada en esta ocasión a La Rioja con el plato Patatas a la Riojana -también llamadas Patatas con Chorizo- que es uno de los platos más emblemáticos de la comunidad riojana.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la resolución del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible sobre emisión y puesta en circulación del sello sobre las patatas a las riojana.

El precio del sello será de 4,60 euros, y habrá una tirada de 65.000 hojas bloque.