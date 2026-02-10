Correos ensalza con dos sellos el legado cultural de María Teresa León y el gastronómico de las patatas a la riojana - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Correos ha lanzado dos sellos con los que ensalza el legado de dos motivos distintivos de Logroño y de La Rioja: la cultura, encarnada en la escritora logroñesa María Teresa León; y la gastronomía, representadas en las patatas a la riojana.

Ambos sellos han sido presentados este martes en el Salón de Retratos del Ayuntamiento, en un multitudinario acto que ha contado con la presencia del alcalde, Conrado Escobar; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; y el director general de Cultura del Ejecutivo regional, Roberto Iturriaga.

Además, han intervenido la concejala de Cultura, Rosa Fernández; el vicepresidente de la Academia Riojana de Gastronomía, Fernando Canals; y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

Como ha destacado al inicio del acto Rosa Fernández, con esta emisión de sellos, "la cultura y la gastronomía van una vez más de la mano, en dos aspectos que nos engrandecen".

Para Fernando Canals, "la gastronomía es cultura" apuntando como ejemplo que la UNESCO ha reconocido como patrimonio de la humanidad la cocina italiana.

"¿Hay algún plato más representativo de la cocina popular que las patatas a la riojana? Son muestra de comida compartida, de pobreza en el plazo pero con riqueza de sabores", ha asegurado, destacando igualmente la representación de la comida y sus ingredientes, acompañados incluso de una copa de vino, "como algo tan español como es un bodegón".

En palabras de Nuria Lera, "la filatelia al final es cultura, nos representa con nuestros hechos, nuestra historia, nuestra cultura gastronómica o literaria, nuestras efemérides y, en definitiva, es lo que ocurre en un país".

"Cuando pasen los años y no quede casi nada, porque la era digital nos haya absorbido a todos, seguro que los filatélicos y los amantes de la filatelia y de los sellos tendrán esos sellos recogidos y guardados, y se podrán así descubrir hechos y personajes", ha asegurado.

De este modo, respecto al sello de María Teresa León, con una tirada de 70.000 ejemplares dentro de la serie 'Literatura', se trata de "homenajear a una de las grandes figuras literarias del siglo XX, comprometida, brillante, una imprescindible adelantada a su tiempo, durante años eclipsada por los hombres de su generación".

Y sobre el sello de las patatas con chorizo -con una tirada de 65.000 ejemplares-, ha apuntado que "la gastronomía es un tema recurrente" en las series de sellos, en este caso, la correspondiente a 'España en 19 platos'. "Una elección -ha afirmado- muy bien hecha, como muestra de esa cultura de las cosas bien hechas, despacito y con cariño de nuestras abuelas".

Por último, se ha dirigido a todos los presentes el alcalde, quien ha valorado que la emisión de estos dos sellos "nos une en torno a lo más trasversal y lo más nuestro, que es nuestra cultura, capaz de aglutinar todas las sensibilidades y todas las diversidades".

Ha glosado la figura de María Teresa León, "nacida en Logroño, una escritora militante de las causas sociales, casi siempre a la sombra de Rafael Alberti, de la que reconocemos su brillantez y su luz propia, por lo que le rendimos este merecido homenaje".

Y de las patatas a la riojana ha señalado que "representa una manera de entender todo lo bueno que tiene la vida, porque en Logroño y en La Rioja casi todos acaba con un buen vino o con una buena mesa". Una expresión cultural y gastronómica "que hoy, con este sello, nos hace un poco más internacionales", ha finalizado.

LOS SELLOS.

Características técnicas

Literatura: Mª Teresa León.

Fecha de emisión: 31 de octubre de 2025

Procedimiento de impresión: Offset

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Formato del sello: 28,8 x 40,9 mm (vertical)

Dentado del sello: 13 un cuarto (horizontal) y 13 un cuarto (vertical)

Efectos en pliego: 25

Valor postal del sello: 1 euro

Tirada: 70.000 sellos

Gastronomía: España en 19 platos. La Rioja. Patatas a la riojana.

Fecha de emisión: 9 febrero 2026

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: HB DE 1 SELLO 57,6 X 40,9 mm

Efectos en pliego: Hoja bloque

Valor postal de los sellos: 4,60 euros

Tirada: 65.000