Correos en La Rioja se suma a la celebración de la 'Semana de la Administración Abierta 2026'

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LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Correos se suma a la celebración de la 'Semana de la Administración Abierta 2026' con el objetivo de dar a conocer su funcionamiento como compañía pública prestadora del Servicio Postal Universal y de los Servicios de Interés Económico General (SIEG).

La 'Semana de la Administración Abierta', iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Gov Week), se celebrará en toda España desde el 18 al 24 de mayo.

Su objetivo principal es acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Correos participa con diversas actividades en las que abrirá sus puertas a los ciudadanos y ciudadanas para que puedan conocer el funcionamiento de algunas de sus oficinas principales y sus centros logísticos.

Las personas interesadas tendrán la posibilidad de visitar, el próximo miércoles 20 de mayo, dieciocho de las oficinas principales de Correos. Los interesados podrán acudir a la Oficina Principal de Logroño, ubicada en Once de junio, 1.

Además, entre los días 20 y 21 de mayo, dependiendo de la ubicación, podrán acercarse a conocer alguno de los diciséis Centros de Tratamiento Automatizado, que son el corazón de la logística de la compañía.

Todas las actividades van dirigidas a la ciudadanía en general, alumnado de centros escolares, jóvenes, ya sean estudiantes o trabajadores, consumidores, usuarios y profesionales, en general. Las personas interesadas ya pueden inscribirse a través de correos.com.

El aforo está limitado a 25 personas por grupo en cada una de las oficinas y centros logísticos, que se completará por orden de recepción de solicitudes.