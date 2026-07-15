Correos de Santo Domingo, Nájera y Logroño ofrecen los nuevos sellos conmemorativos del Camino

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Principal de Correos de Logroño, en Once de junio, junto a las de Santo Domingo y Nájera ya tienen disponibles los nuevos sellos conmemorativoss dedicados a los símbolos más universales del Camino de Santiago que transcurre por estos municipios. Se trata de la flecha, la concha amarilla, la vieira y las botas de peregrino.

Con esta emisión, Correos pone en valor estas imágenes que se han convertido en referentes internacionales de la Ruta Jacobea y que la identifican en cualquier parte del mundo.

Correos invita con estos 4 TUSELLO a viajar a través de la filatelia: cada uno representa una tarifa distinta que permite llegar a cualquier destino: la flecha amarilla - tarifa A (España) -, la concha amarilla - Tarifa B (Europa)-, la concha de vieira - Tarifa C (resto del mundo a excepción de EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda) - y las botas de peregrino - Tarifa D (resto de países).

Estas emisiones vienen en packs de 5 de la misma tarifa, con una tirada inicial de 68.000 ejemplares cada una. Están disponibles también en las principales oficinas de Correos del Camino y online en Correos Market. También en el Servicio Filatélico en el email atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Están dirigidos a coleccionistas, público en general y a los peregrinos que tienen a su disposición los servicios de El Camino con Correos, como el transporte de mochilas etapa a etapa, el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Santiago o la tarjeta prepago.

Toda la información sobre el sello, la guía y los servicios del Camino de Santiago se puede encontrar en www.elcaminoconcorreos.com