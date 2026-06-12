Corte de tráfico en el camino de Azagra a la altura de la Fuente de los 13 caños de Calahorra

LOGROÑO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calahorra informa de las afecciones al tráfico previstas desde este viernes 12 hasta el martes 16 de junio.

El corte se produce en el camino de Azagra entre la calle Mediavilla, a la altura de la Fuente de los 13 caños, hasta el camino del Santuario del Carmen.

El motivo de este hecho se debe a una acometida de agua realizada con motivo de la celebración del festival Holika. Como alternativa se ha habilitado el camino del Carmen en ambos sentidos.

Estos trabajos no suponen un corte del suministro de aguas a los vecinos de la zona, se trata exclusivamente de la dotación del recurso a la zona de acampada del festival.