Corte al tráfico de la rotonda de Vara de Rey para continuar con las obras previstas en esta zona desde este lunes

Publicado 30/06/2019 12:17:31 CET

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 1 de julio, se llevará a cabo el corte al tráfico de Vara de Rey para continuar con las obras previstas en esta zona, cuya duración aproximada es de 10 meses. El paso no se volverá a abrir hasta que no se ejecuten el nuevo túnel y la glorieta de Vara de Rey.

Se contemplan las siguientes actuaciones en materia de tráfico:

El corte total al tráfico se señalizará en Vara de Rey con Ingeniero Pino y Amorena y en Vara de Rey con Poeta Prudencio.

En Duques de Nájera y sus calzadas de enlace se mantendrán los cortes actualmente señalizados.

Durante el corte de la calle Vara de Rey se garantizará el acceso a las plazas de garaje existentes.

Los cortes de tráfico se preseñalizarán en Vara de Rey con Avda. Pérez Galdós y Avda. de Madrid con la carretera LO-20.

Las vías alternativas previstas son las siguientes: Sentido salida de Logroño, por Pérez Galdós, República Argentina, Colón y Chile. Sentido entrada a Logroño: vía de servicio de la Circunvalación, por Gustavo Adolfo Bécquer, Avda. Colón, nueva rotonda en Pino Amorena, y calle Chile.

APARCAMIENTOS

Quedarán inhabilitados los aparcamientos de Vara de Rey, en el tramo comprendido entre la calle Huesca y Duques de Nájera, desde los vados de ambas aceras.

Asimismo, quedarán inhabilitados los aparcamientos de Vara de Rey, en ambas márgenes, desde el número 71 hasta el número 79 de dicha calle.

ACCESO GARAJES VARA DE REY

Quedarán garantizados en todo momento y se prohíbe su acceso desde Pino y Amorena.

El tramo de Duques de Nájera, situado entre los números 6 y 8, quedará conectado con la glorieta que se está construyendo al final de Pino y Amorena. De momento, se mantiene su ordenación actual; posteriormente el paso se cerrará y solo será accesible para los garajes de esas viviendas, con entrada y salida desde y hacia la glorieta.

AUTOBUSES URBANOS

Se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano conforme al siguiente detalle:

Línea 1

Hospital San Pedro - Lardero: Monumeto al Labrador - c/ Villamediana - av. de Colón - c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Poeta Prudencio - av. de Madrid.

Lardero - Hospital San Pedro: av. de Madrid - c/ Poeta Prudencio - c/ Gustavo Adolfo Becquer - av. de Colón - c/ Pio XII - c/ Gral. Vara de Rey.

Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: "Estación de Autobuses" (sentido Lardero), "Huesca" (ambos sentidos), "Club Deportivo" (sentido Hospital).

Se efectuará parada provisional en Colón con Pío XII (sentido Lardero) y en Pío XII nº 33 (sentido Hospital).

Línea 3

Las Norias - Villamediana: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Hermanos Hircio - c/ Poeta Prudencio.

Villamediana - Las Norias: c/ Poeta Prudencio - c/ Hermanos Hircio - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Gral. Vara de Rey.

Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: "Club Deportivo" (ambos sentidos)

Se efectuará parada provisional en calle Ingeniero Pino y Amorena (Sentido Las Norias).

Línea Búho 2

El Arco - La Estrella: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Hermanos Hircio - c/ Poeta Prudencio.

La Estrella - El Arco: c/ Poeta Prudencio - c/ Hermanos Hircio - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Gral. Vara de Rey.

Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: "Club Deportivo" (ambos sentidos)

Línea Búho 3

El Campillo - Lardero: c/ Gral. Vara de Rey - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Hermanos Hircio - c/ Poeta Prudencio.

Lardero - El campillo: av. de Madrid - c/ Poeta Prudencio - c/ Hermanos Hircio - c/ Ingenieros Pino y Amorena - c/ Gral. Vara de Rey.

Quedan fuera de servicio las siguientes paradas de la línea: "Club Deportivo" (ambos sentidos)

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea. Dichos autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

El Ayuntamiento de Logroño pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 010 y habilita desde el lunes 1 de julio la línea 618 27 36 20 para cualquier duda que los vecinos afectados puedan tener sobre la actuación que comienza el lunes.