Cortes de caminos en Calahorra con motivo del Campeonatos de España de Acuatlón, Duatlón y Triatlón Cros - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Calahorra acogerá este fin de semana, 25 y 26 de julio, el Campeonato de España de Acuatlón, Triatlón Cros y Duatlón Cros, una cita deportiva de ámbito nacional que reunirá a deportistas procedentes de distintos puntos del país.

Con motivo de la celebración de las pruebas, los caminos de Caricente, Torrescas y La Varguilla permanecerán cortados de 10,00 a 14,00 horas durante ambos días.

La salida de la prueba de Duatlón cros tendrá lugar en el parque del Cidacos, el sábado entre las 10,00 y las 12,00 horas. Esa misma tarde se celebrará el Campeonato de España de Acuatlón en el pantano de El Perdiguero, desde las 17,00 hasta las 19,00 horas. El domingo se disputará el Triatlón cros, cuyas salidas tendrán lugar en el mismo emplazamiento entre las 10,00 y las 12,00 horas.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se anima a la ciudadanía a asistir y disfrutar de este gran evento deportivo.

La Federación Española de Triatlón y la Federación Riojana de Triatlón, organizadoras de la competición con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja, han vuelto a elegir Calahorra como ciudad anfitriona del Campeonato de España 2026.

En la edición pasada, este evento deportivo reunió a más de 1.500 deportistas nacionales e internacionales y congregó a cerca de 3.000 personas, además de generar un impacto económico superior a 1,3 millones de euros en Calahorra y su comarca.