Cortes al tráfico en las calles Norte, San Gregorio y San Francisco de Logroño este jueves por limpieza de sumideros

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La realización de trabajos de limpieza de sumideros en las calles San Francisco, San Gregorio y Norte obligarán a realizar cortes al tráfico este jueves, 19 de febrero.

Afectarán a los dos sentidos de circulación y se realizarán desde la intersección de la calle Norte con la calle Comandancia hasta las inmediaciones del tanatorio ubicado en la calle San Francisco.

Se prevé que los trabajos obliguen a este corte de tráfico entre las 9,00 y las 12,00 horas, si bien las vías quedarán reabiertas en el momento en que finalicen dichos trabajos de limpieza.

Los cortes estarán convenientemente señalizados y se deberán atender en todo momento las indicaciones por parte de Policía Local.