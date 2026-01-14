La creación de empresas sube un 19,4% en noviembre en La Rioja

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 19,4 por ciento en noviembre en tasa interanual con un total 37 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 17, un 54,5 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en La Rioja encadena ocho meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 37 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 0,73 millones de euros, lo que supone un 212,82 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 17 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en La Rioja, 15 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39 por ciento) Navarra (+35,62 por ciento) y Aragón (+25,28 por ciento) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76 por ciento, 2,88 por ciento y un 2,76 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08 por ciento), La Rioja (+54,55 por ciento) y Aragón (+28,79 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41 por ciento, 16,13 por ciento y un 13,51 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 62,5 por ciento en La Rioja en noviembre, hasta las 3 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 0,91 millones de euros, cifra un 35,9 por ciento inferior a la de noviembre del año anterior.