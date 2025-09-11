La creación de empresas sube un 22,2% en julio en La Rioja - EPDATA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 22,2% en julio en tasa interanual con un total 55 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 13, un 31,6% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en La Rioja encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 55 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 1,55 millones de euros, lo que supone un 57% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 13 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en La Rioja, 10 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

POR COMUNIDADES.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 80% en La Rioja en julio, hasta las 9 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 7,46 millones de euros, cifra un 178,3% superior a la de julio del año anterior.