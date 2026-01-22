'A Crear' busca en el 'Día de la Publicidad' reforzar la conexión de sector con la sociedad riojana

Presentacion de los actos del 'Día de la publicidad' - A CREAR

La Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja (A Crear.) ha presentado hoy la edición de 2026 del 'Día de la Publicidad' con un programa de actividades que se extenderá desde este mes hasta finales de febrero. La celebración busca reforzar la conexión del sector de la publicidad, el marketing y la comunicación con la sociedad riojana y, en especial, con la comunidad educativa y universitaria, según ha destacado su presidenta, Lola Zuazo.

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que junto a Zuazo han tomado la palabra el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, la directora de la ESDIR, Mónica Yoldi, la directora de la Cátedra de Comercio de la Universidad de La Rioja, Cristina Olarte, el director del IES Comercio, Alfonso Ruiz, y la jefa de Departamento de Imagen y Sonido del IES Sagasta, Cristina Roldán.

Zuazo ha destacado que la celebración se desarrolla bajo el eslogan '

'Creamos 364 días al año', que significa "364 días al año para crear, comunicar, planificar, diseñar y pensar, y uno para celebrar el Día de la Publicidad". El Día de la Publicidad cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja, la ESDIR y los IES Comercio y Sagasta.

Domínguez, por su parte, ha subrayado "la profesionalidad, el talento y el crecimiento constante" de las empresas riojanas de publicidad, marketing y comunicación, así como "su labor fundamental para hacer crecer la imagen de marca de La Rioja y difundir los mensajes de las campañas institucionales que llevamos a cabo".

"Una buena idea, bien ejecutada gracias a vuestra sensibilidad y capacidad creativa, marca la diferencia a la hora de conectar con los ciudadanos, y por eso -ha anunciado-, este 2026 hemos incrementado la partida destinada a contratos de nuestras campañas de publicidad en 50.000 euros, pasando de 150.000 a 200.000 euros", ha añadido.

El resto de intervinientes han tenido palabras de agradecimiento 'A Crear' por su "disposición" a colaborar con los centros de enseñanza riojana, así como el papel importante en la sociedad que tiene el sector de la publicidad.

EVENTOS

El programa del Día de la Publicidad 2026 incluye seis encuentros y eventos. Zuazo, ha explicado que el programa de la edición de 2026 está diseñado para combinar momentos de encuentro del sector con actividades didácticas y experiencias reales de proyecto.

"Queremos que se vea el oficio desde dentro: cómo se levanta una campaña desde un briefing, cómo se convierte una idea en una propuesta creativa y cómo se toman decisiones con criterios y con datos", ha señalado. En este sentido, ha defendido que "cuando la comunicación se entiende como estrategia, el resultado no es solo notoriedad: es confianza, coherencia de marca e impacto medible".

En cuanto a los actos, el primero es la celebración del sector, el denominado Día de San Publicito, y a partir de ahí se despliegan actividades formativas y de sensibilización en distintos espacios y centros.

Las actividades son de libre asistencia, previa inscripción en la web de A Crear. https://a-crear.com/ San Publicito abrirá el calendario hoy jueves, 22 de enero, a las 19,30 horas, en el Mercado del Corregidor (entrada por Avenida de la Paz, 6).

'A Crear' plantea esta cita como un punto de encuentro entre agencias y profesionales para compartir, reforzar vínculos y visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año en el ámbito de la comunicación, el marketing y la publicidad. El evento contará con la actuación del artista riojano Carlos Pérez Pascual, que participará en la celebración con su flamenco íntimo.

La programación continuará el viernes, 30 de enero, con un taller en el CEIP San Felices de Bilibio, en Haro, dirigido al alumnado de 5º de Primaria. La propuesta, dirigida por Crea 3, una agencia socia de A Crear. acercará el lenguaje publicitario a edades tempranas, con una dinámica práctica en la que se abordarán elementos esenciales como la idea, el mensaje, la creatividad y la adecuación al público.

El oficio desde dentro Los actos contarán con una invitada de honor, Mónica Moro, una de las personalidades referentes en publicidad en España. Elegida 'Creativa más admirada' durante seis años, ha dirigido creativamente McCann e impulsando las mejores campañas de su historia en España.

En 2022 lanzó su propia compañía, 'This is Libre', que conecta a profesionales de publicidad y marketing. Con la charla 'Sin intensidad no hay publicidad' en la ESDIR el jueves, 12 de febrero, explicará cómo se hace una campaña y su proceso creativo. El encuentro mostrará ejemplos de proyectos como 'Campofrío', 'Ikea; leyendas y realidades, anécdotas', todo ello contado por una de las mejores ejecutivas publicitarias de todos los tiempos.

La cita central en el ámbito universitario llegará el jueves, 26 de febrero, a las 19,30 horas, en el Espacio Lagares, con la charla 'Sin cultura, no hay marca que emocione'. La sesión, promovida en colaboración con la Universidad de La Rioja, estará dirigida a público universitario y profesional y contará como ponente con Ainhoa Oyarbide, directora de marketing de marca y comunicación de Eroski, que abordará cómo se eleva la comunicación al plano estratégico.

El programa incorpora también un taller-campaña denominado 'Desafío real: conexión Generación Z'. Es un trabajo académico en el que se trabaja una campaña real donde los alumnos y alumnas elaborarán, tutelados por las agencias de A crear., una propuesta creativa.

El caso sobre el que se trabajará es el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y cómo mejorar la conexión con su público objetivo principal, que son los jóvenes de entre 14 y 30 años. El briefing plantea como objetivo general acercar a la entidad a la juventud riojana dando a conocer sus acciones y servicios. Cinco agencias de A Crear. tutorizarán el proceso, aportando metodología profesional y criterios de desarrollo.

Finalmente, el trabajo ganador será materializado por la agencia tutora para el IRJ. El itinerario educativo-formativo del programa de este año se completará con la charla 'Ser artista 3D en La Rioja' en el IES Sagasta. La imparten Andrés Hernández Pena, CEO de Draw and Music Studio, y Daniel López Martínez, artista 3D. Con esta actividad, se pretende acercar la realidad del sector al aula y reforzar la conexión entre creatividad, diseño, estrategia y marca. Profesionalidad, creatividad y estrategia.