'De Crianzas con Esencia Rioja' permitirá el jueves 28 disfrutar de tres vinos gratis en La Laurel

Presentación de 'De Crianzas con Esencia Rioja' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

'De Crianzas con Esencia Rioja' permitirá el próximo jueves 28 de mayo, a partir de las 19,30 horas, disfrutar de tres vinos gratis de las bodegas de la asociación, que ofrecerán en torno a medio centenar de establecimientos hosteleros de la calle Laurel de Logroño.

El director general de Esencia Rioja, Iñigo Torres, ha dado cuenta este lunes del evento, junto con Andrés Fernández Sáenz, presidente de la Asociación Hostelera La Laurel.

La iniciativa, que celebra su segunda edición "con vocación de consolidarse" e incluso "de expandirse", como han reseñado tanto Torres como Fernández responde a la estrecha relación que las bodegas de Esencia Rioja mantienen con la hostelería, donde sus vinos tienen gran presencia y notoriedad, siendo el mayor embajador y el principal canal de comercialización de Rioja.

La asociación bodeguera también quiere poner en valor la emblemática categoría de 'Crianza', que ha sido un estilo de vino distintivo de nuestra Denominación, especialmente en el mercado nacional.

El evento consiste en disfrutar de tres pinchos, a elegir entre todos los bares participantes, acompañados de tres vinos de Crianza de las bodegas de Esencia Rioja.

Es decir, el público sólo deberá pagar el pincho que consuma, mientras que la asociación le invita a un Crianza de sus bodegas. La experiencia estará amenizada por música en directo.

Las plazas son limitadas, con inscripción exclusivamente on-line desde este mismo lunes, 18 de mayo, a partir de las 12 de la mañana. Quienes deseen participar deberán inscribirse de forma gratuita en la web www.rumbowine.com, donde dejarán sus datos para recibir un código QR.

"Hay que darse prisa -ha aconsejado Torres- porque el año pasado, las 900 invitaciones se agotaron en una hora. Este año, hemos ampliado en cien más, hasta las mil plazas, pero esperamos que sea el mismo gran éxito que en su primera edición". Y no ha descartado ampliar la iniciativa aún más en el futuro.

Para Andrés Fernández, "es una actividad como la que todos queremos y nos gusta, con la Laurel para los logroñeses", por lo que se ha mostrado "encantado" de que se celebre en un jueves, "donde el público será mayoritariamente de aquí".

CÓMO HACERLO.

El día del evento habrá diversos puntos de recepción de participantes en las entradas de las calles de la zona de La Laurel donde, presentando el código QR en formato papel o vía móvil, obtendrán tres monedas que deberán entregarse en el establecimiento para "abonar" el vino que consuman.

Los más de 50 establecimientos que participan en la actividad tendrán en su exterior un distintivo para facilitar su identificación, así como una pizarra en el interior con los vinos que se pueden degustar en esta actividad, aunque en los puntos de acceso también se podrá conocer el listado de bares y vinos escaneando un QR.

Esencia Rioja se ha aliado con la principal zona gastronómica de la región, cuya fama y prestigio la han convertido en un destacado reclamo turístico, tanto a nivel nacional como internacional.

Recorrer La Laurel de Logroño es recorrer el corazón de La Rioja y una de las mejores formas de experimentar el carácter riojano. Además de representar un recorrido gastronómico único, en sus establecimientos se disfruta de la cercanía, la calidez y la alegría que caracterizan a esta tierra en la que todo el mundo se siente bienvenido.

Esencia Rioja, heredera directa de la primera asociación fundada en 1907, es la principal agrupación bodeguera, con más de 60 firmas repartidas por La Rioja, Álava y Navarra, representando más del 75% del valor de comercialización de la DO.

La asociación integra a bodegas de todas las tipologías, muchas de ellas centenarias, que destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.