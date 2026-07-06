'De CRIANZAS Con ESENCIA RIOJA' Triunfa De Nuevo En La Calle San Juan - ESENCIA RIOJA

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) - '

'De CRIANZAS con ESENCIA RIOJA' nació con el objetivo de estrechar la relación del público riojano con las bodegas de la asociación, la más antigua y relevante de la Denominación, en un entorno gastronómico y en alianza con la hostelería, principal canal de comercialización de nuestros vinos.

Por ello, la cita en la zona de bares de San Juan cosechó otro rotundo éxito reforzado por un clima excelente y la alegría de haber visto a la selección española pasar a octavos del mundial tras derrotar a Austria.

Al igual que en la anterior cita en la zona de Laurel, las 1.000 inscripciones disponibles se agotaron en horas para disfrutar de una experiencia especialmente atractiva para el público joven, que pudo conocer distintas referencias en compañía de las variadas tapas de San Juan, en una clara propuesta por el consumo de vino moderado y responsable.

Tampoco quisieron perdérselo los no tan jóvenes, que disfrutaron de la experiencia amenizada por el saxofonista Fernando Sánchez, así como distintos representantes de las instituciones riojanas y del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

ESENCIA RIOJA puso en marcha esta iniciativa para poner en valor la emblemática categoría de 'Crianza', que ha sido un tipo de vino distintivo de la Denominación, especialmente en el mercado nacional. La respuesta ha sido espectacular y consolida esta categoría como la idónea para maridar con los pinchos y tapas que ofrece la maravillosa gastronomía riojana.

El evento, que ha contado con la colaboración de la asociación de la calle San Juan y el apoyo del Gobierno de La Rioja, ha sido un gran ejemplo de la necesaria promoción de consumo responsable de vino de Rioja en las zonas hosteleras más emblemáticas de Logroño.

ESENCIA RIOJA, heredera directa de la primera asociación fundada en 1907, es la principal agrupación bodeguera, con más de 60 firmas repartidas por La Rioja, Álava y Navarra, representando más del 75% del valor de comercialización de la DO.

La asociación integra a bodegas de todas las tipologías, muchas de ellas centenarias, que destacan por su capacidad exportadora y la creación de marcas prestigiosas que aportan un gran valor a Rioja.